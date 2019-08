WHO vyzvala na ďalší výskum mikroplastov

Ilustračná snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Ženeva 22. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila vo štvrtok na svojej webovej stránke výzvu na ďalší výskum mikroplastov vyskytujúcich sa v životnom prostredí a ich možného vplyvu na zdravie ľudí v nadväznosti na vydanie analýzy z oblasti aktuálneho výskumu mikroplastov v pitnej vode. WHO takisto vyzvala na zníženie znečistenia životného prostredia plastmi.povedala riaditeľka odboru verejného zdravia vo WHO María Neirová.povedala. Dodala však, že vedci musia v tejto súvislosti zistiť viac a takisto je potrebné vo svete zastaviť nárast znečistenia životného prostredia plastmi.Čiastočky mikroplastov väčšie ako 150 mikrometrov sa na základe analýzy v ľudskom tele pravdepodobne nevstrebávajú a predpokladá sa, že vstrebávanie menších čiastočiek je takisto obmedzené.Na posúdenie možného vplyvu mikroplastov na zdravie je potrebný hlbší výskum. WHO dodávateľom pitnej vody a regulátorom odporúča, aby uprednostňovali odstránenie patogénnych mikroorganizmov a chemikálií, o ktorých je známe, že predstavujú riziko pre zdravie ľudí. Podľa WHO to má aj ďalšiu výhodu, pretože systémy na ošetrovanie odpadovej a pitnej vody sú účinné aj pri odstraňovaní mikroplastov.Úpravou sa podľa WHO dokáže z odpadovej vody odstrániť viac ako 90 percent mikroplastov, pričom ich najúčinnejšie odstraňovanie sa dosahuje úpravou tretieho stupňa, ako je napríklad filtrácia.Významná časť svetovej populácie v súčasnosti nemá k dispozícii dostatočné systémy na úpravu vody a splaškov. Riešenie problému s fekálne znečistenou vodou môže ľuďom zároveň pomôcť aj v súvislosti s mikroplastmi.