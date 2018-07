Bánovce nad Bebravou zabezpečili viaceré investície

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Internet Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Internet

Bánovce nad Bebravou 17. júla (TASR) - Výmenu povrchov v mestskej časti Horné Ozorovce za viac ako 93.000 eur či doplnenie svetelných bodov na území mesta za vyše 176.000 eur zabezpečila samospráva Bánoviec nad Bebravou v uplynulých mesiacoch. Vyplýva to zo štatistiky odboru služieb mestu za obdobie od 1. júna 2017 do 1. mája tohto roka, ktorú v rámci informatívnej správy z oblasti výstavby a povoľovania stavieb vzali na vedomie na svojom poslednom rokovaní bánovskí mestskí poslanci.Mesto tiež v uplynulých mesiacoch odkúpilo časť chodníka na cintoríne v Horných Ozorovciach za takmer 5700 eur, vybudovalo základy a oceľovú konštrukciu na prístrešok pre divákov v športovom areáli v Biskupiciach za vyše 25.000 eur. V mestskej časti Malé Chlievany zabezpečilo vybudovanie spevnenej plochy pred vstupom do tamojšieho kultúrneho domu (KD) za takmer 4300 eur, rekonštrukciu a odvodnenie prístupovej cesty pred KD v Dolných Ozorovciach za vyše 9200 eur či demoláciu starej budovy klubu dôchodcov za takmer 19.000 eur.Samospráva realizovala i verejnú súťaž na dodávateľa obnovy bytového domu na Ulici 5. apríla, zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc či aktualizáciu územného plánu mesta.V tomto roku má mesto v pláne ešte vyhlásiť súťaž na dodávateľa dostavby zimného štadióna, vybudovanie kolumbária na urnovom cintoríne, plánuje tiež vybudovať oddychovú zónu v mestskom parku či zabezpečuje rekonštrukciu pavilónu Základnej školy Gorazdova na komunitné centrum.V oblasti povoľovania stavieb zaevidoval v minulom roku všeobecný stavebný úrad celkovo 325 podaní, z toho najviac - 187 bolo ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav. Najmenej podaní, a to päť, sa týkalo návrhu na zmenu užívania stavby.Špeciálny stavebný úrad evidoval za minulý rok 12 podaní, vydal deväť stavebných povolení a tri kolaudačné rozhodnutia. Pre okolité obce bánovský stavebný úrad vybavil vlani 282 podaní. Najviac (123) bolo ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav, naopak, nevybavil ani jedno povolenie v oblasti reklamných stavieb.