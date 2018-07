Stavbou na Bellovej ulici sa zaoberá úrad i prokuratúra

ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Výstavbu 4-podlažnej bytovky medzi rodinnými domami na Bellovej ulici na Kolibe v bratislavskom Novom Meste, údajnej čiernej stavby, platnosť stavebného povolenia ktorej mala vypršať, prešetruje okrem miestneho stavebného úradu aj Slovenská stavebná inšpekcia. Na Generálnu prokuratúru (GP) SR bolo zároveň podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného vykonania stavby.pre TASR novomestský miestny poslanec a zároveň predseda občianskeho združenia (OZ) Za lepšiu Kolibu Martin Vlačiky. Podanie potvrdila aj prokuratúra.skonštatovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová s tým, že podanie je momentálne v štádiu vybavovania.Prípadom sa na podnet občianskeho združenia zaoberá aj Slovenská stavebná inšpekcia.priblížil Eduard Kolek, riaditeľ Inšpektorátu Bratislava.Sú totiž oprávnení vykonať na predmetnej stavbe štátny stavebný dohľad, čiže obhliadku predmetnej stavby a kontrolu súvisiacich dokladov a následne na základe svojich zistení prijať potrebné opatrenia. Napríklad, ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu, pričom ak ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne vyzve stavebníka na zastavenie prác. Ak zistí porušenie stavebného zákona zakladajúce podozrenie zo spáchania správneho deliktu alebo priestupku, odovzdá vec na správne alebo priestupkové konanie.Prvý štátny stavebný dohľad na podnet občanov vykonal na mieste ešte koncom júna aj novomestský miestny úrad. Ten sa však mal týkať zasypania miestnych drevín na pozemku a jeho účelom mala byť kontrola zabezpečenia, odkopania a ošetrenia miestnych drevín. Štátny stavebný dohľad síce skonštatoval, že dreviny sú odkopané, zabezpečené drevenými zábranami a ošetrené živicovým náterom, oddelenie životného prostredia však podotklo, že síce dreviny ošetrené sú, ale odkopanie je nedostatočné.uviedol Ján Borčin, komunikačný manažér novomestského miestneho úradu.V najbližších dňoch by sa mal uskutočniť na základe ďalšej žiadosti druhý štátny stavebný dohľad. Stavebný úrad taktiež čaká na vyžiadané doplňujúce informácie a podklady od stavebníka.vysvetlil Borčin. Až po zhromaždení a posúdení všetkých relevantných dokladov bude možné skonštatovať, či skutočne ide o čiernu stavbu.V niektorých médiách sa objavili informácie, že konateľka stavebnej spoločnosti je v rodinnom vzťahu s vedúcou oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu.zdôraznil Borčin v rámci odpovede na otázku, či nie je možný konflikt záujmov.Občianske združenie ešte začiatkom júla zorganizovalo na mieste výstavby prvý protest. Je totiž presvedčené, že stavebné povolenie platilo do 22. decembra 2013. Podotýka, že do tejto lehoty stavebník odstránil starý rodinný dom s dvoma garážami, ktorý stál na pozemku, avšak so žiadnou súčasťou novej stavby nezačal. Opiera sa zároveň o právnu analýzu, podľa ktorej sa po vypršaní dvojročnej zákonnej lehoty stavebné povolenie stalo neplatným.Združenie ďalší protest zatiaľ neplánuje.dodal Vlačiky s tým, že ak v nich inštitúcie konať nebudú, protesty vylúčené nie sú. TASR sa zatiaľ so staviteľom skontaktovať nepodarilo.