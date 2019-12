Banská Bystrica investovala do komunikácií tento rok dva milióny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Rok 2019 bol náročný, ale počas dvanástich mesiacov sme urobili viditeľný kus práce a spolu s mestskými poslancami sme si nastavili spoločné priority a ťaháme za jeden povraz. Zhodnotil v piatok aktuálny rok vo svojom úrade primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Je v ňom už druhé funkčné obdobie.zdôraznil Nosko.Mesto do obnovy miestnych komunikácií v tomto roku investovalo viac ako dva milióny eur, pričom z fondu dopravnej infraštruktúry to bolo približne 300 000 eur na desať úsekov, ktoré sa podarilo opraviť do konca októbra.Na stavebnú údržbu bolo využitých takmer 700 000 eur a opravy chodníkov 100 000 eur. Každý volebný obvod mal k dispozícii 60 000 eur a na vnútrobloky išlo cez 400.000 eur. Dotácia vlády na údržbu komunikácií bola vo výške 327 000 eur.pripomenul Nosko v súvislosti s tým, na čo najviac poukazujú Banskobystričania.Ako poznamenal, mesto sa stále snaží zlepšovať i podmienky pre cyklistov.dodal Nosko s tým, že celková cena za práce, stavebný dozor a nákup pozemkov dosiahla viac než 765 000 eur.