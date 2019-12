Eurokomisár Šefčovič potvrdil podpísanie dohody o tranzite plynu

Na snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. decembra (TASR) - Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič dnes potvrdil, že Moskva a Kyjev podpísali dohodu o tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu. Informovala o tom agentúra TASS.uviedol na Twitteri Šefčovič.Pre EÚ, ktorá rokovania sprostredkovala, ide o dôležitú otázku, keďže niekoľko členských štátov je závislých od plynovej infraštruktúry vedúcej z Ruska cez Ukrajinu.Vzhľadom na to, že na budúci rok by mali byť do prevádzky uvedené hneď dva nové ruské plynovody obchádzajúce územie Ukrajiny, snažil sa Kyjev v rámci rokovaní uzavrieť s Moskvou dlhodobú dohodu o tranzite. Vzťahy Ruska a Ukrajiny sa vyostrili po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krymský polostrov.