Banská Bystrica má za sebou úspešný rok, ale podľa Noska narušilo status krajského mesta niekoľko udalostí

status

Sulíkov žart spôsobil nedorozumenie

Primátor má námietky aj k ďalším veciam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Počas úspešného roka v Banskej Bystrici z pohľadu rozvoja a investícií napriek pandémii, primátora Jána Noska vyrušilo aj niekoľko vecí, ktoré vníma negatívne.Ako uviedol primátor počas hodnotenia aktuálneho roka, k dianiu okolo Múzea SNP, krajskému súdu, Rooseveltovej nemocnice sa v posledných dňoch pridávajú otázky okolo možného presídlenia Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) do Žiliny.Takéto projekty podľa Noska „istým spôsobom nabúravajúkrajského mesta, s čím sa, samozrejme, nemôžeme stotožniť“.„V poslednej dobe som zachytil pri komunikácii, že na Úrade priemyselného vlastníctva padla otázka na zamestnancov od ministra hospodárstva Richarda Sulíka, či by si vedeli predstaviť jeho presťahovanie do Žiliny. Toto je podľa mňa neprípustné,“ povedal primátor Nosko s tým, že pokiaľ takéto otázky padajú, „mali by sme si ako politici dať pozor na to a nevyvolávať zbytočnú nevôľu u obyvateľov“.„Sťahovanie ÚPV nie je aktuálne a ani reálne. Bolo to zo strany ministra hospodárstva Richarda Sulíka myslené ako žart v rámci interného rozhovoru," objasnila vzniknuté nedorozumenie pre agentúru SITA hovorkyňa ministra hospodárstva Katarína Matejková.V tomto roku banskobystrického šéfa radnice vyrušilo niekoľko vecí v rámci diania v meste, ako je napríklad presun Múzea SNP pod rezort obrany.„Už to nebude taký komplexný projekt, akým nás dokázalo vo svete reprezentovať,“ objasnil Nosko, ktorý tiež nesúhlasí s pozastavením rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice, s otázkami okolo krajského súdu, ktorý by sa mal presťahovať do Žiliny, a aj rýchlostnou cestou R1, ktorej pokračovanie analyzoval Útvar hodnoty za peniaze.