Špecializovaný trestný súd zamietol žiadosť Bödöra o prepustenie z väzby

Súd vraj niekoľko mesiacov nekonal

Senát mal porušiť právo na obhajobu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Senát 9T Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) 15. decembra zamietol žiadosť podnikateľa Norberta B. o prepustenie z väzby. Ako informoval jeho obhajca Marek Para, súd to zdôvodnil tým, že od posledného rozhodovania o väzbe sa nič dôležité, čo by odôvodňovalo prepustenie z väzby, nezmenilo.Para pritom pripomenul, že obžaloba na Norberta B. bola podaná už 3. augusta.„Senát 9T od podania obžaloby až do 15. decembra 2021, čo je viac ako štyri mesiace, nevykonal žiaden úkon ani nenariadil termín hlavného pojednávania, pričom tak výrazne omeškanie v konaní súdu bolo hlavným dôvodom pre podanie žiadosti o prepustenie Norberta B. z väzby,“ pokračoval Para s tým, že súd teda vlastné omeškanie použil ako dôvod pre ďalšie trvanie väzby.„Ak súd nekoná, tak sa nič v prospech Norberta B. ani zmeniť nemôže. Táto železná logika v podstate znamená, že ak súd rok nebude konať, tak sa v konaní nič nezmení,“ dodal.Para sa domnieva, že senát 9T chce sťažnosť obhajoby úmyselne pozdržať a podstúpiť najvyššiemu súdu v omeškaní do roku 2022, aby pripadol „spriatelenému“ senátu 5T.Senátu 9T generálny prokurátor podstúpil aj návrh podľa paragrafu 363 Trestného poriadku za účelom jeho použitia v ďalšom konaní.„Náš mandant sa preto domáhal, aby sa s jeho návrhom zaoberal aspoň súd, keď už to bolo znemožnené generálnemu prokurátorovi. Napriek skutočnosti že generálny prokurátor upozornil senát 9T, že môžu spôsobiť vážny zásah do práva na obhajobu, nakoľko návrhov podľa paragrafu 363 možno rozhodnúť len do 17. decembra 2021. Senát 9T zostal nečinný, čím vedome a cielene porušil právo na obhajobu nášho klienta,“ uzavrela obhajoba Norberta B.