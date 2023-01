Banská Bystrica odstráni červené nádoby, ide o významnú zmenu v odpadovom hospodárstve

Spoločný kontajner

Efektivita triedeného zberu

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Červené nádoby na kovy budú v meste pod Urpínom čoskoro minulosťou. Ide o významnú zmenu v odpadovom hospodárstve, ktorá v tomto roku čaká Banskobystričanov.Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová , plasty sa budú po novom zbierať spoločne s kovovým odpadom do žltých kontajnerov.Pracovníci zmluvného partnera mesta spoločnosti Marius Pedersen, a. s. začali s prelepovaním žltých nádob, doteraz určených len na plasty a tetrapaky. Nálepky upozorňujú na to, že už dnes môžu Banskobystričania vhadzovať do tohto kontajnera aj kovové obaly, konzervy z potravín, jedál, kompótov, nápojov z potravy pre domáce zvieratá, plechovky ako pivo či džúsy, kovové vrchnáky a viečka z fliaš i pohárov, drôty, káble, starý riad, železo, oceľ, farebné kovy, ako aj kovové rúrky.„V praxi to znamená, že 410 červených nádob s objemom 1 100 litrov, určených na kovy, najneskôr do februára 2023 trvalo odstránime. Od zavedenej zmeny očakávame zvýšenie efektivity triedeného zberu, zníženie vizuálneho a priestorového zaťaženia a v neposlednom rade – zabezpečenie lepšieho komfortu pre obyvateľov mesta,“ hovorí Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.Samospráva pristupuje k zmene z dôvodu, že zálohovanie, ktoré je na Slovensku platné od 1. januára minulého roka, vytlačilo veľké množstvo PET fliaš a plechoviek, čím kleslo ich množstvo v kontajneroch.Spoločný zber kovov, plastov a tetrapakov je dodatočne triedený na optickej linke dodávateľa služby vo Zvolene, ktorá prostredníctvom magnetu separuje kovy od plastov.