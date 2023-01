Video: História výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa končí, Slovalco odstavuje aj posledné pece

Spoločnosť Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorá celosvetovo patrí medzi najekologickejšie hlinikárne, definitívne odstavuje aj posledných 10 pecí na výrobu primárneho hliníka. Toto rozhodnutie odsúhlasili v pondelok akcionári spoločnosti. Po takmer 70 rokoch sa tým definitívne končí história výroby hliníka v Žiari nad Hronom.



Ako dodal, odstavením výroby bude Európa a Slovensko nútené si zaobstarať hliník z krajín ako Rusko alebo Čína, kde má výroba hliníka zásadne negatívnejšie dosahy na životné prostredie.



"Odstavenie ekologickej výroby je výsledkom nečinnosti vlády - ministerstva životného prostredia a bývalého ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Tí počas posledných rokov blokovali prijatie novely zákona 414/2012, ktorá by upravila výšku kompenzácií pre energeticky náročné podniky na úroveň iných priemyselných krajín EÚ. Ide pritom o finančné prostriedky, ktoré Slovensko dostáva od EÚ a môže ich vynaložiť len na jasne zadefinované účely vrátane kompenzácií," zdôvodnila spoločnosť Slovalco.



Ako zdôraznil generálny riaditeľ Milan Veselý, Slovalco mohlo uzatvoriť dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie v čase, keď sa spojenie energetická kríza nikde nespomínalo, a mohlo by tak svoje produkty s nízkou uhlíkovou stopou dodávať zákazníkom aj naďalej.



Firma pôvodne prevádzkovala 226 elektrolýznych pecí, v ktorých však výrobu postupne utlmovala a vlani v auguste sa rozhodla ponechať v chode iba posledných desať pecí, ktoré by uľahčili reštart v prípade schválenia spomínanej novely. Keďže sa tak nestalo, rozhodla sa definitívne odstaviť zostávajúce pece.



Podľa Veselého fabrika bude udržiavať technológiu v takom stave, aby ju bolo možné opätovne spustiť. To ju však bude stáť niekoľko miliónov eur ročne a náklady na reštart 226 pecí sa odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Predvídateľné, stabilné a dostatočné riešenie kompenzácie nepriamych nákladov CO2 je tak nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek diskusie o reštarte.





"Aby sme mohli pristúpiť k reštartu výroby, je potrebné, aby parlament urýchlene schválil novelu zákona 414/2012 v znení, v akom ju do parlamentu predložil poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Na základe takto schváleného zákona je potom ešte potrebné upraviť už existujúcu schému podpory tak, aby si štát chránil existujúce špičkové ekologické technológie," konštatoval Veselý.



Na odstavenie výroby primárneho hliníka doplatia aj zamestnanci, s ktorými sa firma postupne rozlúči. Ako dodal Veselý, pracovníkom ponúkajú nadštandardné odstupné. Pre tých najdlhšie zamestnaných vo výške 17 mesačných platov.