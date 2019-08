Banská Bystrica prehrala v zápase Ligy majstrov s Red Bull Mníchov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

G-skupina:



EHC Red Bull Mníchov - HC '05 iClinic Banská Bystrica 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 30. Abeltshauser (Hager, Voakes), 41. Hager (Ehliz, Gogulla), 60. Schütz (Peterka). Rozhodovali: Nikolič (Rak.), Iwert - Klima, Schwenk (všetci Nem.), vylúčení: 3:9 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2480 divákov.



zostavy:



EHC Red Bull Mníchov: Reich - Aulie, Boyle, Abeltshauser, Parlett, Quaas, Bodnarchuk, Zitterbart - Gogulla, Hager, Ehliz - Kastner, Voakes, Mauer - Bourque, Roy, Parkes - Peterka, Daubner, Schütz



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany - Mihálik, Southorn, Nemčík, Ďatelinka, Biro, Martinelli, Räsänen - Šoltés, Wahl, Jääskeläinen - Bartánus, Tamáši, Varga - Hrnka, Slovák, Lamper - Kabáč, Gabor, Róth - Sojka

Priebežná tabuľka G-skupiny:



1. Färjestad BK 2 2 0 0 0 8:2 6



2. EHC Red Bull Mníchov 2 2 0 0 0 6:0 6



3. Ambri-Piotta 2 0 0 0 2 1:5 0



4. HC '05 Banská Bystrica 2 0 0 0 2 1:9 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 31. augusta (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica prehrali vo svojom druhom zápase G-skupiny Ligy majstrov na ľade HC Red Bull Mníchov 0:3. Domáci tím mal takmer po celý zápas hru pod kontrolou, streleckú prevahu potvrdil gólmi Abeltshauera, Hagera a Schütza.Banskobystričania tak z dvojzápasu na súperových klziskách nevyťažili ani jeden bod, vo štvrtok podľahli švédskemu Färjestadu 1:6. Bez bodu a so skóre 1:9 sú na poslednom 4. mieste tabuľky. Slovenský majster sa v prestížnej súťaži najbližšie predstaví vo štvrtok 5. septembra v domácom zápase práve proti Mníchovu.Banskobystričania sa poučili z nevydareného úvodu predošlého zápasu proti Färjestadu a v prvej tretine predvádzali koncentrovaný výkon. Napriek tomu mal viac z hry domáci tím, no šance Schütza i Kastnera zmaril brankár Beskorowany. V prvej tretine bolo k videniu viacero presiloviek na oboch stranách, gól však nepadol.Po prvej prestávke boli výrazne aktívnejší hráči Mníchova. Šance Gogullu a ani Maurera, ktorý zblízka neprekonali brankára hostí, však ostali nevyužité. Hostí mohol poslať do vedenia Gabor, ktorý na konci oslabenia v 29. minúte získal puk, ale osamotený pred Reichom neuspel. Krátko na to mal nemecký tím ďalšiu presilovku a v nej Abeltshauer s prispením teču Lampera otvoril skóre - 1:0. V 32. minúte nezmenili skóre Ehliz či Kabáč, ktorých príležitosti zmarili pozorní brankári.Už po 17 sekundách tretej tretiny strelil Hager dôležitý gól na 2:0. Domáci hráči tým získali ešte väčšiu sebaistotu, v nasledujúcich minútach diktovali hru a hralo sa najmä pred Beskorowanym. Ten viackrát podržal svoj tím, no v útoku neboli "barani" príliš nebezpeční. Domáci tím sa nenechával zatlačiť v obrannom pásme, útoky Banskobystričanov často narúšal už v zárodku. Domáci tím bez väčších problémov kontroloval svoj náskok a jeho triumf zvýraznil tri sekundy pred koncom Schütz.