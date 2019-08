R. Hudecová ešte nebalí botasky: Takáto šanca sa už nemusí opakovať

Na snímke volejbalový tím Slovenska. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa bez ohľadu na výsledok nedeľňajšieho osemfinále majstrovstiev Európy proti Taliankam rozlúčia so zápasmi na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Bratislavská časť šampionátu sa v nedeľu skončí, od štvrťfinále sa bude hrať len v poľskej Lodži a tureckej Ankare.Slovenky splnili postupom do vyraďovacej fázy cieľ v domácom prostredí. Vyskúšali by si aj inú halu, na to by však od 18.30 h museli zaskočiť topfavoritky celého turnaja." povedala smečiarka Romana Hudecová.Domáce hráčky sa chcú predovšetkým vyhnúť debaklu z posledného duelu skupinovej fázy, aby si ním na záver nepokazili dojem z ináč vydareného šampionátu.dodala Hudecová.Zverenky Marca Fenoglia sú pohromade už takmer dva mesiace, záverečnú prípravu odštartovali začiatkom júla.povedala nahrávačka Barbora Koseková.Práve súdržnosť bola dôležitá po ťažko stráviteľnej prehre s Ruskom, ktorú by Slovenky zrejme ako jedinú vymazali z doterajšieho priebehu podujatia:zdôraznila kapitánka, ktorá spoločne so spoluhráčkami zbierala počas dvoch voľných dní maximum síl na osemfinále.To môže byť peknou bodkou za účinkovaním minimálne v Bratislave: