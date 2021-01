Banská Bystrica pripravuje komunitné testovanie na koronavírus, ministra Mikulca žiada o testy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Komunitné cielené testovanie chce mesto Banská Bystrica zorganizovať už tento víkend. Podmienkou je dostatočný počet antigénových testov, preto primátor Ján Nosko o súčinnosť a dodanie 50-tisíc testov požiadal listom ministra vnútra Romana Mikulca Testami dodanými prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici by samospráva mohla otestovať na ochorenie COVID-19 všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ udelil výnimku z vládou nariadeného zákazu vychádzania na cestu z a do zamestnania. Práve títo vytvárajú najväčšiu mobilitu a môžu byť šíriteľmi nákazy.„Máme pripravené odberné miesta a dostatočný počet personálnych kapacít potrebných na zabezpečenie komunitného testovania, ktoré považujeme v tejto situácii za jedinú možnosť. V aktuálnom období môže akýkoľvek odklad do Vládou SR avizovaného celoplošného testovania, situáciu v okrese Banská Bystrica dramaticky zhoršiť,“ uvádza primátor na sociálnej sieti.Už v pondelok informovalo vedenia mesta a odborníci krízového štábu v Banskej Bystrici, že celoplošné testovanie všetkých obyvateľov v banskobystrickom okrese je podľa nich v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii nevhodné. Prikláňajú sa skôr ku komunitnému testovaniu ľudí, ktorí musia chodiť do práce, prípadne k cielenému testovaniu škôl, podnikov a inštitúcií v regióne.