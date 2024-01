Banská Bystrica rozširuje a modernizuje ponuku sociálnych služieb. Absolútnou novinkou je elektrický skúter (foto)

Požičovňa potrebných pomôcok

Zariadenia na presun imobilných osôb

Okamžité riešenie krízovej situácie klienta

30.1.2024 (SITA.sk) - V meste pod Urpínom pokračujú vo vysokej úrovni poskytovaných sociálnych služieb. V Agentúre sociálnych služieb (ASS) na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici pribudol nový elektrický skúter a elektrické zdviháky.Novinkou je tiež zmodernizované monitorovanie a signalizácia potreby pomoci seniorov či obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom. Aj takýmto spôsobom chce samospráva podporiť asistovaný život Banskobystričanov a zároveň umožniť čo najdlhšie zotrvanie v ich prirodzenom prostredí.Polohovacie postele, invalidné vozíky, špeciálne matrace, sedačky do vane, chodítka či toaletné a servírovacie stolíky. Aj to sú pomôcky, ktoré predstavujú súčasť banskobystrickej požičovne, o ktoré bol zo strany žiadateľov veľký záujem."Keďže ide o mimoriadne potrebný a zároveň využívaný sortiment, dochádza k jeho častému opotrebovaniu. Hoci sme do nášho portfólia doplnili úplne nové pomôcky, radi prijmeme aj použité v prípade, že sú v zachovalom stave. Ak majú ľudia nejaké z uvedených pomôcok nazvyš, môžu ich darovať Agentúre sociálnych služieb. Budeme veľmi vďační," uviedla vedúca ASS Slávka Kostúrová.Ponuku požičovne pomôcok zároveň dopĺňajú tri nové elektrické zdviháky, slúžiace na presun imobilných osôb či už z postele na invalidný vozík, alebo na toaletné kreslo. Absolútnou novinkou je elektrický skúter pre fyzické osoby, ktoré majú obmedzenú schopnosť pohybu."Kvalitná konštrukcia vozíka a roky vývoja z neho spravili skvelé zariadenie. Jeho výhodou sú väčšie kolesá, ktoré zabezpečujú vozíku dokonalú priechodnosť aj cez veľké nerovnosti v teréne," popísal zástupca spoločnosti Anmo s. r. o. s tým, že dojazd vozíka na jedno nabitie je 30 kilometrov v závislosti od zaťaženia.Obe zariadenia sú pripojené na centrálny monitorovací pult 24 hodín denne, sedem dní v týždni, a to aj v prípade, že prijímateľ sociálnej služby nie je doma, ale je napríklad na prechádzke či nákupe. Ide o sociálnu službu, ktorá zabezpečí okamžité riešenie krízovej situácie klienta v prípade potreby, ale aj informovanie člena rodiny, resp. oprávnenú osobu o výsledku vyriešenia.Samospráva zároveň modernizuje systém monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Nová forma bude realizovaná prostredníctvom mobilného operátora. Jej súčasťou je senzor pádu, GPS lokátor, ak si ho fyzická osoba bude priať zapnúť či núdzové tlačidlo na privolanie pomoci.