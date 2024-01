Rent-to-own či prenájom s odkúpením neskôr: Ako tieto služby uľahčujú Slovákom cestu k vlastnému bývaniu?

Čo prispelo k tomu, že sa tieto služby začali dostávať do povedomia práve v roku 2023?

Ako tieto služby fungujú a aké sú výhody?

Prenájom s neskorším odkúpením alebo tradičná hypotéka?

Pre koho sú tieto služby vhodné?

30.1.2024 (SITA.sk) - V priebehu roka 2023 sa na slovenskom realitnom trhu začali dostávať do povedomia inovatívne služby s konceptom rent-to-own, alebo prenájom s neskorším odkúpením, ktoré rozšírili možnosti a prístup k nákupu či obchodovaniu s nehnuteľnosťami. V tomto trende zohrala významnú rolu skupina BizPartner Group, ktorá tieto služby úspešne prevádzkuje už od roku 2013.Pokles dostupnosti financií a výrazne zvýšené úrokové sadzby v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi spôsobili prepad predaja nehnuteľností, ktorý nútil predajcov hľadať alternatívne možnosti, ako podporiť ich predaj. Mnohí z nich našli riešenie práve v spolupráci s BizPartner Group a služby ako prenájom s neskorším odkúpením sa pre nich stali cenným nástrojom na rozšírenie okruhu potenciálnych kupujúcich.Základný koncept spočíva v možnosti rezervácie nehnuteľnosti pre tých, ktorí chcú vlastniť nehnuteľnosť, no v danom momente nemajú dostatok finančných prostriedkov alebo nespĺňajú podmienky pre získanie financovania štandardným spôsobom. BizPartner Group v tomto prípade nehnuteľnosť za vopred dohodnutých podmienok kúpi a podrží ju záujemcovi až do doby, kým ju bude schopný neskôr odkúpiť. Rovnako svojim klientom umožňuje v rezervovanej nehnuteľnosti bývať, rekonštruovať ju či dokonca ďalej prenajímať. Zároveň cena, za ktorú nehnuteľnosť neskôr odkúpia, sa počas celej doby rezervácie nemení, čo im v budúcnosti môže pomôcť aj pri žiadaní o hypotéku.Kúpa nehnuteľnosti v hotovosti alebo prostredníctvom hypotéky je vždy najlacnejšia možnosť. Služby tohto typu využívajú hlavne tí, ktorí vedia, že v budúcnosti budú mať možnosť kúpiť vybranú nehnuteľnosť v hotovosti alebo formou štandardného financovania. Nehnuteľnosť si však chcú rezervovať už teraz, ideálne s možnosťou okamžitého nasťahovania sa.Medzi najčastejších záujemcov o tieto služby patria tí, ktorí momentálne nevedia splniť podmienky pre získanie hypotéky, alebo čakajú na financie z predaja starej nehnuteľnosti. Dôvodom môže byť to, že ešte nie sú dostatočne dlho zamestnaní, majú zahraničný alebo podnikateľský príjem, prípadne inú komplikáciu, ktorá im dočasne znemožňuje možnosť kúpy nehnuteľnosti štandardným spôsobom.Skupina BizPartner Group svoje služby poskytuje napríklad aj realitným maklérom a obchodníkom, ktorí využívajú tento druh financovania pre efektívnejšie obchodovanie s nehnuteľnosťami pod pákou. Ak na trhu vidia príležitosť výhodnej kúpy nehnuteľnosti, dokážu zrealizovať jej zhodnotenie a následný ziskový predaj, môžu získať až 80% prostriedkov na jej kúpu. Podobným spôsobom financujú dokonca aj výstavbu.Spolu s týmito službami vznikli aj zaujímavé možnosti investovania , ktoré upútali pozornosť investorov hlavne vďaka vysokej miere zabezpečenia a predvídateľnosti. Len skupina BizPartner Group eviduje v roku 2023 zvýšenie objemu prijatých investícii až o 400%.Viac na https://www.bizpartnergroup.com/