Banská Bystrica spustila komunitné testovanie, zaregistrovali sa už tisícky ľudí

Otvorili všetky odberné miesta

16.1.2021 (Webnoviny.sk) - V meste pod Urpínom sa v sobotu o 8:00 začalo dobrovoľné komunitné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie je určené pre ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu.Do sobotňajšieho rána sa na testovanie prihlásilo 8 566 záujemcov, ktorí sú naplánovaní na presný čas v niektorom z 12 odberových miest.Cieľom banskobystrickej radnice je ochrániť svojich obyvateľov a pomôcť k zlepšeniu súčasnej pandemickej situácie v banskobystrickom okrese.„Začali sme s komunitným cieleným testovaním tých, ktorí musia chodiť do práce a chcú byť zodpovední voči svojim kolegom, pracovnému kolektívu a okoliu. Otvorili sme všetky plánované odberné miesta. Niektoré s menším časovým sklzom, pretože sme museli vyriešiť pár technických problémov. Pre veľký záujem o komunitné testovanie sme navyšovali kapacitu zo 7 200 termínov na 9 700, pričom do dnešného sobotného rána je prihlásených 8 566 záujemcov,“ informuje primátor mesta Ján Nosko Testovanie antigénovými testami prebieha v sobotu 16. januára a v nedeľu 17. januára od 8. do 18. hodiny.Záujemcovia sa môžu na webovej stránke mesta prostredníctvom registračného formulára registrovať na konkrétny čas.Záujem prejavili aj zamestnávatelia, medzi nimi napríklad Slovenská pošta , Banskobystrický pivovar, Slovenská agentúra životného prostredia a ďalší.