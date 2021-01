VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Poriadne prituhne, bez čiapky nikam nechoďte

Najbližší týždeň si slnka veľa neužijeme, no chladu a snehu by sme mali mať viac-menej dosť. Podľa meteorológov nás čakajú skôr zamračené dni a teploty, hlavne v noci pôjdu hlbšie pod nulu. V niektorých oblastiach až na mínus 14 stupňov. Podobne ako predchádzajúci týždeň, aj počas najbližších dní by malo snežiť.

SOBOTA 16.1.2021





Zdroj: meteo.sk

Prevažne oblačno, na severozápade snehové prehánky.Minimálna teplota: -7/-12 °CMaximálna teplota: -7/-2 °CVietor: SZ, 10-25 km/hPolooblačno až oblačno.Minimálna teplota: -8/-13 °CMaximálna teplota: -7/-2 °CVietor: S, 10-20 km/hPolooblačno až oblačno, na juhozápade snehové prehánky.Minimálna teplota: -10/-15 °CMaximálna teplota: -7/-2 °CVietor: P, 5-15 km/hPrevažne polooblačno.Minimálna teplota: -9/-14 °CMaximálna teplota: -6/-1 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne zamračené, miestami hmla.Minimálna teplota: -5/-10 °CMaximálna teplota: -4/1 °CVietor: J, 15-25 km/hPrevažne zamračené, na juhovýchode sneženie.Minimálna teplota: -1/-6 °CMaximálna teplota: -1/4 °CVietor: J, 10-25 km/hPrevažne zamračené, na východe snehové prehánky.Minimálna teplota: 2/-3 °CMaximálna teplota: 1/6 °CVietor: J, 15-30 km/h