Banská Bystrica uštedrila Nitre debakel, Dvorský prekonal rekord Gáboríka (video)

Prekonať Gáboríka je fantastický pocit

Druhý najmladší korčuliar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Utorková dohrávka 10. kola Tipos extraligy priniesla pre Banskú Bystricu najvyššie víťazstvo v tomto súťažnom ročníku a pre jej mladučkého útočníka Dalibora Dvorského najkrajší moment rozbiehajúcej sa kariéry.Vo svojom prechodnom domácom stánku vo Zvolene si Banská Bystrica poradila s Nitrou 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) a Dvorský sa vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní stal historicky najmladším strelcom v slovenskej najvyššej súťaži. Prekonal bradatý rekord Mariána Gáboríka zo sezóny 1997/1998. Neskoršia hviezda NHL rozsvietila červené svetlo pri svojom debute vo veku 16 rokov a 27 dní."Som najmladší hráč, ktorý skóroval v histórii ligy. Ťažko opísať, čo práve cítim, ale som veľmi šťastný. Keď som dal gól, ani som si neuvedomil, že to vyšlo. Až chlapci na striedačke mi povedali, čo sa mi podarilo. Prekonať Mariána Gáboríka je fantastický pocit,“ povedal Dalibor Dvorský, cituje ho web HockeySlovakia.sk.Bystričania viedli nad Nitranmi už po dvoch tretinách rozhodujúcim rozdielom 5:1. V tretej dvadsaťminútovke pridali už len jeden gól a jeho autorom bol v 48. min práve Dvorský. Po prihrávke Cardwella, niekdajšieho hráča Nitranov, stanovil konečné skóre na 6:1 v prospech zápasového outsidera. To všetko Dvorský stihol v desiatom zápase medzi mužmi v kariére."Párkrát som si to už predstavoval, ale naozaj to je super. Aj predtým naposledy v Mikuláši som nastrelil žŕdku a po zápase som nad tým rozmýšľal. No snažil som sa na to nesústrediť,“ priznal Dvorský, ktorému presný zásah pripomenie aj pamätný puk: "Dostal som ho až v šatni. Myslím, že mi ho doniesol Martin Kriška. V podstate mi bolo jedno, kde ten gól padne, ale tým, že to je vo Zvolene na mojom materskom ľade, je to určite špeciálne.“Len nedávno sa stal druhým najmladším korčuliarom, ktorý brázdil slovenské extraligové klziská v ére samostatnosti. Pred vyše troma týždňami nastúpil na duel za Banskú Bystricu proti Novým Zámkom, pričom na ľade strávil 15 minút a 38 sekúnd."V deň zápasu mal 15 rokov, 6 mesiacov a 24 dní. Za lídrom v tabuľke historicky najmladších korčuliarov s extraligovým štartom Andrejom Podkonickým z ročníka 1993/94 zaostal o necelé dva mesiace," informoval web SZĽH.Banská Bystrica v tabuľke poskočila pred Nové Zámky na 9. miesto, Nitra je šiesta. Medzi oboma súpermi je však priepastný rozdiel 27 bodov.