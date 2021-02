Tatar rozdal dva „hity“ a Montreal ťahá Toffoli, Weber odohral 1000. zápas v NHL (video)

Plníme náš cieľ

Toffoli je na čele poradia strelcov





Tisíci zápas v NHL

Tridsaťpäťročný Weber je len piaty hráč draftovaný v roku 2003 s tisíckou odohraných zápasov v najslávnejšej profilige. Pred ním sa to podarilo Ryanovi Suterovi (Minnesota Wild), Brentovi Burnsovi (San Jose Sharks), Brentovi Seabrookovi (Chicago Blackhawks) a Dionovi Phaneufovi, ktorý už ukončil kariéru.

V hľadisku mu chýbala rodina

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Tomáš Tatar nebodoval vo štvrtom zápase za sebou, ale jeho Montreal naďalej víťazí. V rozpätí dvoch dní Canadiens dvakrát zdolali Vancouver Canucks (6:2 a 5:3) a po siedmom triumfe v sezóne majú na čele NHL náskok jedného bodu pred Torontom Maple Leafs a ďalšími štyrmi tímami. V riadnom hracom čase zverenci Clauda Juliena prehrali dosiaľ len jediný raz - s hráčmi Calgary (0:2)."Zatiaľ sme úspešní a plníme náš cieľ byť hore od samého začiatku. Týchto desať zápasov na úvod sezóny je povzbudzujúcich. Sezóna je však dlhá a musíme sa svojho cieľa držať čo najdlhšie," uviedol Claude Julien.Na utorkovom výslednom skóre sa dvomi gólmi podieľali Josh Anderson a Tyler Toffoli. Na konečných 5:3 pečatil do prázdnej bránky Jeff Petry. Tatar odohral na krídle prvého útoku 14:28 min s jednou strelou na bránku a dvoma "hitmi". Najproduktívnejší hráč Montrealu z uplynulej sezóny dosiaľ naposledy bodoval 23. januára práve proti Vancouveru, keď si pripísal asistenciu.Avšak Toffoli má na konte už 9 gólov a je na čele poradia strelcov NHL. O jeden zásah sa dostal pred Connora McDavida a Brocka Boesera. Dvadsaťosemročný nováčik v tíme Canadiens (štvorročnú zmluvu podpísal 12. 10. 2020) je zároveň prvý hráč Montrealu v modernej ére NHL od sezóny 1943/1944, ktorý strelil aspoň 9 gólov vo svojich prvých desiatich zápasoch v drese tohto tradičného kanadského tímu. Pred ním sa to podarilo Pierrovi Turgeonovi (10 v sezóne 1994/1995) a Bobbymu Smithovi (9 v sezóne 1983/1984)."Momentálne si to všetci veľmi užívame. Darí sa nám ako tímu a máme z toho radosť. Snažíme sa vytrvať a zlepšovať sa každým dňom. Sme na dobrej ceste," zhodnotil Tyler Toffoli, ktorý predtým osem sezón strávil v tíme Los Angeles Kings a vlani bol chvíľu aj vo Vancouveri Ešte jeden historický počin sa spája s utorkovým duelom Montrealu. Jeho kapitán Shea Weber odohral tisíci zápas v NHL s jednou asistenciou na konte a dostalo sa mu aj ocenenia.Hráči oboch tímov v polovici prvej tretiny pri prerušení hry hokejkami poklopkávali po ľade a Weber zamával prázdnemu hľadisku v Bell Centre, keď sa z reproduktorov ozval jasot fanúšikov."Možno je to aj smola, že jeho rodina a priatelia si ten moment nemohli vychutnať priamo v hľadisku. Všetci však odviedli skvelú prácu. Webs je skvelý vodca a túto výnimočnú chvíľu si zaslúžil. Tisíc zápasov v lige, to sa nestáva každý deň," poklonil sa spoluhráčovi útočník Josh Anderson.Organizácia Canadiens si Webera špeciálne pripomenie aj počas štvrtkového súboja s Ottawou . Na malej slávnosti sa predstaví Weber s členmi svojej rodiny a bude sa premietať spomienkové video.Generálny manažér Marc Bergevin kapitánovi pri tejto príležitosti odovzdá striebornú hokejku a odhalia aj hráčov obraz. Weber v 1000 zápasoch v NHL nastrieľal 220 gólov a pridal aj 357 asistencií. V aktuálnej sezóne je na 7 bodoch (2+5).