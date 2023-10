Banská Bystrica zabezpečí ubytovanie pre viac ako štyridsať migrantov, najmä pre matky s deťmi

Ubytovacie možnosti v meste pod Urpínom

Rodina so siedmimi deťmi

12.10.2023 (SITA.sk) - Priamo v zariadení Slovenského Červeného kríža Prístav a tiež v dvoch pristavených stanoch sa bude môcť v prípade záujmu ubytovať viac ako 40 migrantov prechádzajúcich cez Banskú Bystricu.Na štvrtkovom zasadnutí krízového štábu mesta Banská Bystrica o tom rozhodli jeho členovia s tým, že s montážou stanov pomôžu dobrovoľní hasiči. V meste pod Urpínom platí od utorka 10. októbra mimoriadna situácia z dôvodu tranzitnej migrácie.Dočasné ubytovanie v útulku Prístav má kapacitu 25 osôb a nachádza sa za Tulskou ulicou mimo obývanej časti sídliska Fončorda. V areáli počas štvrtka pribudnú aj dva vyhrievané stany, každý pre desať ľudí. Pri ubytovávaní budú uprednostňované hlavne rodiny a matky s deťmi.„Informáciu o ubytovacích možnostiach plánujeme prichádzajúcim osobám poskytovať ešte priamo v autobusoch a cez tlmočníka ich taktiež informovať o možnostiach pomoci, ktoré im vieme poskytnúť. Taktiež pre nich plánujeme zabezpečiť bezplatnú MHD, ktorú budú môcť využiť skupinovo, ale vždy len v sprievode s dobrovoľníkom. Ten bude musieť pri vstupe do autobusu alebo trolejbusu predložiť preukaz vydaný naším mestom. Rád by som všetkých ubezpečil, že z našej strany urobíme všetko pre to, aby bola zachovaná bezpečnosť každého obyvateľa a návštevníka mesta,“ uviedol primátor Ján Nosko. V spolupráci so SČK Územným spolkom Banská Bystrica bola už v stredu 11. októbra vo večerných hodinách v priestoroch banskobystrického SČK ubytovaná rodina so siedmimi deťmi.Následne o ubytovanie požiadal aj otec s desaťročným synom. Pri pomoci sú súčinné viaceré subjekty vrátane mestskej a štátnej polície, cudzineckej polície, hasičského zboru, okresného úradu a Centra materiálnej pomoci.„Migrantom vieme aj v nasledujúcom období poskytnúť oblečenie, obuv či termofólie. Cez dobrovoľníkov dokážeme zabezpečiť a doručiť materiálnu pomoc priamo na miesto, kde sa tieto osoby budú nachádzať,“ doplnila koordinátorka Centra materiálnej pomoci v Banskej Bystrici Zuzana Janíčková.