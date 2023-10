Zoroslav Kollár má ponuky od zlých ľudí z východu, ako bonus môže mať fotografie Pčolinského (video)

Dlžoby a kúpenie pohľadávok

Poslanec „v nepríjemnej situácii“



Agentúra SITA osloví k danej téme aj bývalého poslanca Petra Pčolinského.



12.10.2023 (SITA.sk) - Na podnikateľa Zoroslava Kollára sa obrátilo niekoľko ľudí z východného Slovenska, korí mu ponúkali na predaj pohľadávky voči bývalému poslancovi Sme rodina Petrovi Pčolinskému. Kollár to uviedol vo zverejnenom videu.„Skontroloval som si to, je to naozaj pravda, že ste dlžní viacerým ľuďom veľmi zaujímavé sumy,“ povedal vo videu Kollár. Zároveň poslanca vyzval, aby svoje dlhy vyplatil. „Inak neodolám a kúpim tie pohľadávky voči vám. A neviem, či by ste chceli, aby som ja bol vaším veriteľom,“ skonštatoval podnikateľ.Zoroslav Kollár tiež tvrdí, že „zlí ľudia z východu“ mu ponúkajú ako bonus aj fotografie Pčolinského. „Na tých fotografiách ste skutočne veľmi unavený. Asi z tvrdej práce v Národnej rade SR. Z alkoholu asi nie však,“ povedal Kollár.Doplnil, že na fotkách je poslanec zároveň „v nepríjemnej situácii“, ktorá sa bežne stáva malým deťom. „Ale tým deťom pre tento prípad dávajú plienky,“ skonštatoval Kollár. Zároveň ale povedal, že s Pčolinským nechce mať konflikt. „Úplne mi ako nepriateľ stačí Boris (Kollár-poz.red.),“ dodal podnikateľ.