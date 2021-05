Banská Bystrica začína ďalšiu sezónu cyklobusu, fanúšikovia vybrali aj novú lokalitu

Fanúšikovia cyklobusu vybrali novú lokalitu

Otvorenie novej e-bike požičovne

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - S príchodom novej letnej sezóny a postupne odznievajúcimi obmedzeniami štartujú aj tento rok letné turistické autobusy Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. Ako informovala destinačná koordinátorka OOCR Stredné Slovensko Dominika Moravčíková, už v sobotu 15. mája sa začne ďalšia sezóna cyklobusu a turistického autobusu na Kráľovu studňu.Jubilejný 10. ročník banskobystrického cyklobusu sa bude niesť v znamení novej cieľovej lokality, ktorú hlasovaním vybrali jeho fanúšikovia. „Teší nás pretrvávajúci veľký záujem Banskobystričanov i turistov o cyklobus, o čom svedčí aj vysoká odozva a množstvo reakcií na nedávnu anketu. Mesto Banská Bystrica už desať rokov podporuje najobľúbenejší cyklobus na Slovensku,“ hovorí viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík s tým, že bude premávať počas víkendov a sviatkov až do 26. septembra.K tradičným destináciám Donovaly, Malý Šturec, Šachtičky, Hrochoť - Kyslinky pribudnú aj Ľubietová a Strelníky. „Okolie Ľubietovej ponúka krásne prírodné scenérie a ukryté nerastné bohatstvo, s ktorým sa môžete bližšie zoznámiť na banskom náučnom chodníku či v múzejných priestoroch obecného úradu,“ približuje koordinátorka a dodáva, že neďaleko sa nachádza aj geografický stred Slovenska - vrch Hrb.Ten ponúka panoramatické výhľady na Nízke Tatry, Kremnické vrchy, Veľkú Fatru, Vtáčnik, Slovenské rudohorie a pri dobrej viditeľnosti až na štíty Vysokých Tatier. „V tomto roku plánujeme v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK dôstojné označenie tohto jedinečného miesta a vybudovanie bezpečnej vyhliadkovej plošiny,“ dodáva výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč. Výborné podmienky pre cykloturistiku ponúkajú aj Strelníky, kde cez obec prechádza cyklomagistrála "Okruh okolo Poľany".Turistický autobus - turbus - návštevníkov opäť vyvezie až do srdca Národného parku Veľká Fatra na Kráľovu studňu. Premávať bude počas víkendov a sviatkov až do konca októbra.Okrem spustenia cyklobusu sa v sobotu môžu nadšenci cykloturistiky tešiť aj na otvorenie novej e-bike požičovne v Hornom Harmanci, vďaka ktorej sa tak E-bike Región Stredné Slovensko rozšíri o ďalší bod. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj oficiálne otvorenie e-bike sezóny a spoločný výstup z Dolného Harmanca na Kráľovu Studňu.