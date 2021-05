Obvinený podnikateľ Suchoba sa vrátil na Slovensko, má vypovedať na NAKA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Obvinený podnikateľ Michal Suchoba sa dobrovoľne vrátil na Slovensko a v tomto čase by sa už mal nachádzať v Bratislave. Informovala o tom televízia JOJ na svojom spravodajskom webe noviny.sk . Koncom marca sa údajne uskutočnil výsluch Michala Suchobu cez telemost.Obvinený sa totiž nachádzal v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Podľa hodnoverného zdroja televízie má Michal Suchoba výsluch zopakovať už priamo pred vyšetrovateľom v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) V čase zadržania a obvinenia exprezidenta finančnej správy Františka Imreczeho a viceprezidenta Daniela Čech sa Michal Suchoba trestnému konaniu pobytom v Abu Dhabí vyhol.Jeho údajní komplici s ďalšími osobami skončili následne vo väzbe aj s ďalším známym veľkopodnikateľom Jozefom Brhelom . Aktuálne Michal Suchoba údajne nemá žiadne záruky, pre ktoré by ho NAKA počas výsluchu, ak na to vyšetrovatelia majú dôvod, nezadržala.