Banskobystričania si vyberú primátora spomedzi štyroch kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Primátori mesta Banská Bystrica od roku 1990:



Ing. arch. Stanislav Mika: 1990 – 1994



V komunálnych voľbách 23. a 24. novembra 1990 bol zvolený ako kandidát hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Ako nezávislý kandidoval aj v ďalších voľbách v roku 1994, no neuspel.



PhDr. Igor Presperín: 1994 – 1998



Do funkcie banskobystrického primátora bol zvolený vo voľbách 18. a 19. novembra 1994. Kandidoval za ľavicové zoskupenie – Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) a Sociálnodemokratickú stranu Slovenska (SDSS) – získal 35,96 percenta. Stal sa podpredsedom Strany občianskeho porozumenia (SOP) Rudolfa Schustera. Za SOP kandidoval v parlamentných voľbách 25. a 26. septembra 1998, vo volebnom období 1998-2002 zastával funkciu podpredsedu Národnej rady SR.



Ing. Ján Králik: 1998 – 2006



Ekonóm Ján Králik uspel vo voľbách 18. a 19. decembra 1998 ako kandidát SDĽ.



Primátorom metropoly stredného Slovenska sa stal aj v ďalších voľbách 6. a 7. decembra 2002, keď kandidoval za Mečiarovo Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistickú stranu Slovenska, SDĽ a ďalšie ľavicové subjekty. Získal 52,5 hlasov.



Mgr. Ivan Saktor: 2006 – 2010



Novým primátorom Banskej Bystrice sa vo voľbách 2. decembra 2006 stal nominant Smeru-SD, SNS a Strany zelených Slovenska Ivan Saktor, dovtedajší šéf Konfederácie odborových zväzov. Získal od voličov 8 133 hlasov.



Mgr. Peter Gogola: 2010 - 2014



Vo voľbách 27. novembra 2010 uspel nezávislý kandidát Peter Gogola so ziskom 38,95 percenta hlasov. Podporilo ho 13.842 občanov mesta.



MUDr. Ján Nosko



Súčasného primátora si Banskobystričania zvolili vo voľbách 15. novembra 2014. Riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Ján Nosko získal 46,08 percenta hlasov. Kandidoval ako nezávislý s politickou podporou strán Smer-SD, SDKÚ-DS, SNS a SMS.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – V meste pod Urpínom v tohtoročných komunálnych voľbách 10. novembra budú Banskobystričania rozhodovať o budúcom primátorovi spomedzi štyroch kandidátov.Svoj post obhajuje súčasná hlava mesta, 57-ročný Ján Nosko. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s podporou Smeru-SD a SNS. Ďalším je krajský a mestský poslanec 38-ročný ekonóm, manažér Igor Kašper. Kandiduje tiež ako nezávislý a má verejnú podporu SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH a Progresívne Slovensko. Prvým mužom Banskej Bystrice by chcel byť aj občiansky aktivista, 65-ročný Peter Peuker, ktorý kandiduje za stranu NAJ - Nezávislosť a Jednota ako aj 60-ročný Jozef Sásik, predseda Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, znalec v odbore lesníctvo.Kašper, Peuker a Sásik zároveň kandidujú i na kreslo poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ).V Banskej Bystrici sa po prvý raz bude voliť v siedmich volebných obvodoch, o čom rozhodli poslanci ešte v júni tohto roku. Podľa vtedajšej argumentácie poslancov to má pomôcť k užšiemu kontaktu obyvateľov s nimi a efektívnejšiemu presadzovaniu ich záujmov na pôde MsZ, najmä pokiaľ ide o okrajové časti mesta, ktoré boli kedysi samostatnými obcami. Doteraz boli štyri volebné obvody.Stred, teda centrum mesta, bude mať šesť poslancov. Východ, čiže časti Majer, Uhlisko, Senica a Šalková dvoch, najväčšie sídlisko Sásová–Rudlová je samostatné a hájiť záujmy jeho obyvateľov budú deviati poslanci. Sever, kam spadajú časti mesta Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice a Skubín majú zastupovať dvaja poslanci, samostatný obvod, sídlisko Fončorda siedmi a Radvaň traja. Juh, a teda za časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa a Rakytovce budú v MsZ sedieť dvaja poslanci.O 31 poslaneckých kresiel v "malom" parlamente sa "pobije" 117 občanov, z toho takmer polovica nezávislých. Medzi nimi napríklad riaditeľka Rooseveltovej nemocnice 38-ročná Miriam Lapuníková, prorektor Akadémie umení 59-ročný Matúš Oľha, rektor Univerzity Mateja Bela 40-ročný Vladimír Hiadlovský, či exprimátor, 50-ročný Peter Gogola.K máju 2018 dosiahol počet obyvateľov Banskej Bystrice číslo 76.566. Podľa zákona mesto od 50.000 do 100.000 obyvateľov môže mať zastupiteľstvo, v ktorom je 19 až 31 poslancov.