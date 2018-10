Cez víkend sa otvoria brány zrekonštruovaného kaštieľa v Hlohovci

Na archívnej snímke priestory kaštieľa v Hlohovci pred rekonštrukciou. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Hlohovec 29. októbra (TASR) - Prvý novembrový víkend v Hlohovci opätovne otvoria brány zrekonštruovaného kaštieľa. TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková.Zámok, ktorý je oficiálne kaštieľom, chátral až do roku 2014, kedy začali s prácami na jeho obnove nadšenci z Občianskeho združenia Zámok Hlohovec.uviedla Hrinková.Obnova sa dotýka väčšej polovice celého objektu. Priestory na treťom poschodí, ktoré budú vybavené čiastočne dobovým nábytkom zo zbierok Vlastivedného múzea, sa rekonštruujú do podoby, ako boli vyhotovené na začiatku 19. storočia. Majú odborne reštaurované steny, stropy i podlahy. Tam, kde to nešlo, boli vytvorené repliky.V máji 2018 sa začalo s obnovou vnútorných fasád a celého nádvoria. Atmosféru nádvoria zámku dotvorí osvetlenie so špeciálnymi efektmi, ktorými bude možné na objekte vytvárať rôzne farebné scény. Úpravy sa realizovali aj v pivničných priestoroch, kde bude mať svoje miesto Hlohovský salón vín aj kaplnka.Počas rekonštrukcie došlo aj k niekoľkým významným objavom.informoval riaditeľ Vlastivedného múzea Jozef Urminský.Súčasťou zámku budú expozície Vlastivedného múzea v Hlohovci, informačné centrum s kaviarňou a Hlohovský salón vín, ktorý bude prezentovať vína hlohovského regiónu.doplnila hovorkyňa mesta.