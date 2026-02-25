Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Meniny má Frederik, Frederika
 24hod.sk    Šport

25. februára 2026

Banskobystrická latka 2026: Čech Štefela triumfoval výkonom 232 cm



Štefela dokázal na podujatí uspieť, hoci v tejto sezóne v halovej sezóne obmedzil štarty. Súťaž na Štiavničkách bola pre neho iba druhá v sezóne.



Zdieľať
Banskobystrická latka 2026: Čech Štefela triumfoval výkonom 232 cm

Český výškar Jan Štefela triumfoval na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) výkonom 232 cm. Bronzový medailista z minuloročných MS v Tokiu na podujatí zvíťazil premiérovo. Na druhom mieste skončil prekvapujúco Japonec Tomohiro Šinno, tretí bol U Sang-hjok z Kórejskej republiky, ktorý tak neobhájil titul.


Štefela dokázal na podujatí uspieť, hoci v tejto sezóne v halovej sezóne obmedzil štarty. Súťaž na Štiavničkách bola pre neho iba druhá v sezóne. Latku vo výške 232 prekonal ako jediný, a to na prvý pokus a bol to pre neho výkon sezóny. Dvadsaťdeväťročný Šinno si zapísal 230 na druhý pokus a dostal sa iba jeden centimeter pod hranicu osobného rekordu, ktorý nezmenil šesť rokov. V sezóne mal pritom doteraz na konte iba 219. U Sang-hjok zvládol 230 až na tretí pokus a prvýkrát na podujatí spoznal pocit prehry. Nepridal tak do zbierky štvrté prvenstvo.

Obdiv divákov si vyslúžil aj bahamský veterán Donald Thomas, ktorý na Štiavničkách po roku opäť o centimeter na 222 posunul hranicu halového veteránskeho svetového rekordu. Štyridsaťjedenročný majster sveta z Ósaky 2007 štartoval na podujatí jedenástykrát, čo je najviac z atlétov nepochádzajúcich zo Slovenska. V konečnom hodnotení mu patrilo 12. miesto.

Štefela sa stal tretím Čechom s prvenstvom na BBL. V roku 1999 zvíťazil Jan Janků a v roku 2005 práve Štefelov tréner Jaroslav Bába. „Myslel som na výšku 228, aby som sa dostal do rebríčka pre halové MS v Toruni. Napokon som prekonal aj 230, čo je limit, takže miestenku mám. Som spokojný s priebehom pretekov, uvoľnil som sa a užil som si to. Mal som aj šťastíčko, veď vždy tu snáď niekto skočil 235 a viac,“ povedal po pretekoch český atlét roka 2025.

Bába pri svojom triumfe skočil ešte o centimeter vyššie. „Som hrdý, že tu uspel ďalší Čech. Aj výkon ma potešil. Pekné preteky. Banskobystrická latka je z halových mítingov ten najlepší, veľmi si tu úspech ceníme,“ uviedol kouč víťaza.

Banskobystrická latka 2026 (32. ročník) - výsledky:

muži: 1. Jan Štefela (ČR) 232 cm, 2. Tomohiro Šinno (Jap.) 230, 3. U Sang-hjok (Kór. rep.) 230, 4. Mateusz Kolodziejski (Poľ.) 228, 5. Erik Portillo (Mex.) a Romain Beckford (Jam.) obaja po 226, 7. Naoto Hasegawa (Jap.) 226, 8. Marco Fassinotti (Tal.) 222, 9. Júto Seko (Jap.) a Christian Falocchi (Tal.) obaja po 222


