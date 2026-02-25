|
24. februára 2026
Liga majstrov: Inter Miláno prehral s Bodö/Glimt aj v odvete 1:2, v súťaži skončil
Futbalisti Atletica Madrid postúpili medzi elitnú šestnástku v Lige majstrov.
Zdieľať
Futbalisti Interu Miláno senzačne zostali pred bránami osemfinále Ligy majstrov. Finalista uplynulej edície súťaže nezvládol úlohu favorita v dvojzápase play off o účasť v elitnej šestnástke proti nórskemu FK Bodö/Glimt, keď po výsledku 1:3 v prvom dueli prehral aj v domácej odvete 1:2. Do osemfinále okrem Bodö v utorok postúpili aj Atletico Madrid, Newcastle United a Bayer Leverkusen.
Bodö/Glimt sa vlani prebojovalo až do semifinále Európskej ligy a v tejto sezóne je prekvapením Ligy majstrov. Suverénny líder talianskej ligy s ním v dvojzápase dvakrát prehral, hoci v utorkovej odvete na San Sire mal od úvodu výraznú územnú a streleckú prevahu i viaceré príležitosti na otvorenie skóre. Proti však bol ruský brankár hostí Nikita Chajkin, ktorý svoj tím viacnásobne podržal. Po prestávke potom prišli dva údery severského tímu - najskôr sa po veľkej chybe Manuela Akanjiho gólovo presadil Jens Hauge a potom zakončil rýchlu kombináciu Hakon Evjen po asistencii Haugeho na 2:0 z pohľadu hostí. Alessandro Bastoni síce v 76. minúte znížil, no to už na vypadnutí Interu nič nezmenilo.
Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom v domácej odvete jednoznačne zdolalo belgický tím Club Bruggy 4:1, keď sa hetrikom blysol nórsky útočník Alexander Sörloth. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 3:3. Hancko odohral v strede obrany celý zápas a okrem toho, že výdatne podporoval ofenzívu, tak v 18. minúte zastúpil brankára Jana Oblaka a vyhlavičkoval nebezpečnú strelu Huga Vetlesena. „Los Colchoneros" sa dočkali gólu o päť minút neskôr po chybe hosťujúceho brankára Simona Mignoleta, ktorý po dlhom výkope Oblaka nedokázal zneškodniť prízemnú strelu Sörlotha - 1:0. V závere polčasu Bruggy ožili a odmenou im bolo vyrovnanie z hlavy Ordoneza po rohovom kope. Belgický vicemajster mohol ísť do kabín ešte spokojnejší, no Oblak na čiare vychytal Vetlesenovu hlavičku zblízka. Atletico udrelo hneď po zmene strán, parádnym halfvolejom z hranice šestnástky trafil presne Johnny Cardoso. Sörloth potom dvoma zásahmi poistil náskok a skompletizoval svoj trojgólový večer.
Podľa očakávania sa v osemfinále predstavia aj Newcastle United a Bayer Leverkusen. Hráči Newcastlu sa medzi šestnásť najlepších v Lige majstrov dostali premiérovo, o čom prakticky rozhodli už triumfom 6:1 v prvom zápase na pôde azerbajdžanského šampióna FK Karabach. Aj v odvete potvrdil zástupca Premier League pozíciu favorita, keď už v šiestej minúte viedol po zásahoch Sandra Tonaliho a Joelintona o dva góly a napokon sa tešil z výhry 3:2. Leverkusen si do odvety priviezol sľubný náskok 2:0 z horúcej pôdy Olympiakosu Pireus a doma si ho postrážil. Na postup mu stačila aj bezgólová remíza.
Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, na Bodö/Glimt čaká jeden z dua Sporting Lisabon či Manchester City. Newcastle vyzve Chelsea alebo Barcelonu a Leverkusen si v osemfinále zmeria sily buď s Arsenalom alebo Bayernom Mníchov. Mená súperov sa postupujúci dozvedia po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.
Liga majstrov - odveta play off o postup do osemfinále:
Atletico Madrid - Club Bruggy 4:1 (1:1)
Góly: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordonez
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, prvý zápas 3:3, postúpilo Atletico/
Inter Miláno - FK Bodö/Glimt 1:2 (0:0)
Góly: 76. Bastoni - 58. Hauge, 72. Evjen
/prvý zápas: 1:3, postúpilo Bodö/Glimt/
Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus 0:0
/prvý zápas: 2:0, postúpil Leverkusen/
Newcastle United - FK Karabach 3:2 (2:0)
Góly: 4. Tonali, 6. Joelinton, 52. Botman - 50. Duran, 57. Cafargulijev
/prvý zápas: 6:1, postúpil Newcastle/
