Banskobystrická latka aj budúci rok na medzinárodnej úrovni

Na snímke japonský reprezentant Naoto Tobe počas súťaže mužov 25. ročníka výškarského mítingu Banskobystrická latka 2019 v hale na banskobystrických Štiavničkách 9. februára 2019 v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Dušan Hein Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Slovenské atletické podujatie Banskobystrická latka bude mať aj v budúcoročnom 26. vydaní najvyšší možný štatút v rámci európskych halových mítingov. Organizátorom sa podarilo udržať úroveň European Athletics Indoor Special Premium, z pohľadu bodovania do svetových rebríčkov je to kategória C, čo je dôležité vzhľadom na olympijskú kvalifikáciu. Podujatie sa uskutoční v utorok 11. februára 2020.Štart potvrdila najväčšia mladá hviezda svetovej výšky, ešte stále len 18-ročná Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, ktorá na MS v Dauhe získala striebro a dvakrát posunula hodnotu juniorského svetového rekordu na 202 a 204 cm. Premiéru na "latke" už má za sebou, v roku 2019 skončila tretia. Mahučichovú vyhlásili za vychádzajúcu hviezdu Svetová atletika (World Athletics), Európska atletika (European Athletics) a tiež aj Európsky olympijský výbor. Mladučká Ukrajinka je v aktuálnom rebríčku svetová trojka. V hale má zatiaľ na konte 199 cm, čo je vyrovnanie halového svetového juniorského rekordu, a keďže aj v roku 2020 ešte bude patriť medzi juniorky, môžu sa Štiavničky dočkať pokusu o globálne halové juniorské maximum. Obsadzovanie ďalších miest skomplikoval trest Svetovej antidopingovej agentúry pre Rusko a ešte neoznámené pravidlá na udelenie štatútu nezávislého atléta, uvádza sa na oficiálnom webe podujatia.Medzi mužmi sľúbil účasť aktuálny líder svetového rebríčka Maksim Nedosekov, štvrtý z MS v Dauhe. Bielorus sa v roku 2019 vo veku 21 rokov zlepšil na 235 cm, stal sa majstrom Európy do 23 rokov. Na BBL mal premiéru v roku 2018, keď skončil piaty. Slovák Matúš Bubeník sa môže tešiť na viacerých kvalitných súperov. Medzi nimi aj nové meno talianskej výšky, tiež 21-ročného Stefana Sottileho, ktorý sa v lete zlepšil na 233 cm. Raritou bude vystúpenie výškara z Kene. Mathew Sawe je národný rekordér s 230 cm a dvojnásobný majster Afriky. V hale zatiaľ najviac skočil 224 cm.Doteraz na BBL štartovali muži z 37 a ženy z 28 krajín, celkovo sa predstavilo 46 krajín, zo svetadielov chýbajú iba Austrália a Oceánia. V rebríčku bodovania mítingov skončila Banskobystrická latka v roku 2019 na siedmom mieste na svete spomedzi všetkých špecializovaných podujatí v hale a vonku (vrátane vrhačských a pod.). Medzi halovými výškami je jednoznačnou svetová jednotka.Priamy prenos by mala ako v minulých rokoch odvysielať dvojka RTVS a chýbať nebude ani celosvetový internetový stream s anglickým komentárom.