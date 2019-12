EL: Na 11 postupových miesteniek ešte 19 adeptov, aj kluby so Slovákmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

6. kolo skupinovej fázy EL UEFA 2019/2020, štvrtok 12. decembra:



A-skupina:



18.55 APOEL Nikózia - FC Sevilla



18.55 FK Karabach - F91 Dudelange



Tabuľka:



1. FC SEVILLA 5 5 0 0 14:2 15



2. APOEL NIKÓZIA 5 2 1 2 9:8 7



3. FK Karabach 5 1 1 3 7:10 4



4. F91 Düdelange 5 1 0 4 7:17 3





B-skupina:



18.55 Dynamo Kyjev - FC Lugano



18.55 FC Kodaň - Malmö FF



Tabuľka:



1. FC Kodaň 5 2 3 0 5:3 9



2. Malmö FF 5 2 2 1 7:6 8



3. Dynamo Kyjev 5 1 3 1 6:6 6



4. FC Lugano 5 0 2 3 1:4 2





C-skupina:



18.55 FC Bazilej - Trabzonspor



18.55 FC Getafe - FK Krasnodar



Tabuľka:



1. FC BAZILEJ 5 3 1 1 10:4 10



2. FC Getafe 5 3 0 2 5:4 9



3. FK Krasnodar 5 3 0 2 7:8 9



4. Trabzonspor 5 0 1 4 3:9 1





D-skupina:



18.55 PSV Eindhoven - Rosenborg Trondheim



18.55 LASK Linz - Sporting Lisabon



Tabuľka:



1. SPORTING LISABON 5 4 0 1 11:4 12



2. LASK LINZ 5 3 1 1 8:4 10



3. PSV Eindhoven 5 2 1 2 8:11 7



4. Rosenborg Trondheim 5 0 0 5 2:10 0





E-skupina:



18.55 Stade Rennes - Lazio Rím



18.55 CFR Kluž - Celtic Glasgow



Tabuľka:



1. CELTIC GLASGOW 5 4 1 0 10:4 13



2. CFR Kluž 5 3 0 2 4:4 9



3. Lazio Rím 5 2 0 3 6:7 6



4. Stade Rennes 5 0 1 4 3:8 1





F-skupina:



18.55 Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes



18.55 Standard Liege - Arsenal Londýn



Tabuľka:



1. Arsenal Londýn 5 3 1 1 12:5 10



2. Eintracht Frankfurt 5 3 0 2 6:7 9



3. Standard Liege 5 2 1 2 6:8 7



4. Vitoria Guimaraes 5 0 2 3 4:8 2





G-skupina:



21.00 FC Porto - Feyenoord Rotterdam



21.00 Glasgow Rangers - Young Boys Bern



Tabuľka:



1. Glasgow Rangers 5 2 2 1 7:5 8



2. Young Boys Bern 5 2 1 2 7:6 7



3. FC Porto 5 2 1 2 5:7 7



4. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 5:6 5





H-skupina:



21.00 Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť



21.00 Espanyol Barcelona - CSKA Moskva



Tabuľka:



1. ESPANYOL BARCELONA 5 3 2 0 12:3 11



2. Ludogorec Razgrad 5 2 1 2 9:9 7



3. Ferencváros Budapešť 5 1 3 1 4:6 6



4. CSKA Moskva 5 0 2 3 2:9 2





I-skupina:



21.00 VfL Wolfsburg - AS St. Étienne



21.00 KAA Gent - FK Olexandrija



Tabuľka:



1. KAA GENT 5 2 3 0 9:6 9



2. VFL WOLFSBURG 5 2 2 1 8:7 8



3. AS St. Étienne 5 0 4 1 6:7 4



4. FK Olexandrija 5 0 3 2 5:8 3





J-skupina:



21.00 AS Rím - AC Wolfsberg



21.00 Borussia Mönchengladbach - Başakşehir Istanbul



Tabuľka:



1. Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 5:7 8



2. AS Rím 5 2 2 1 10:4 8



3. Istanbul Basaksehir 5 2 1 2 5:8 7



4. Wolfsberger AC 5 1 1 3 5:6 4





K-skupina:



21.00 Wolverhampton Wanderers - Beşiktaş Istanbul



21.00 SLOVAN BRATISLAVA - Sporting Braga



Tabuľka:



1. SPORTING BRAGA 5 3 2 0 11:7 11



2. WOLVERHAMPTON WANDERERS 5 3 1 1 7:5 10



3. Slovan Bratislava 5 1 1 3 8:9 4



4. Besiktas Istanbul 5 1 0 4 6:11 3





L-skupina:



21.00 Manchester United - AZ Alkmaar



21.00 Partizan Belehrad - FC Astana



Tabuľka:



1. MANCHESTER UNITED 5 3 1 1 6:2 10



2. AZ ALKMAAR 5 2 3 0 15:4 9



3. Partizan Belehrad 5 1 2 2 6:9 5



4. FK Astana 5 1 0 4 3:15 3



- kluby s verzálami postúpili



Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn, AS Rím či FC Porto sa vo štvrtok pobijú o zostávajúcich jedenásť miesteniek zo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020 do jarného šestnásťfinále. Zo skupín EL si už zaistilo postup trinásť klubov, v hre ich ešte zostalo 19.Z tretích miest skupín Ligy majstrov idú do EL Inter Miláno, Ajax Amsterdam, Benfica Lisabon a RB Salzburg, v stredu ich doplní ďalšie kvarteto. Postúpiť už nemôžu hráči Slovana Bratislava, ktorí vo štvrtok v K-skupine zabojujú na Tehelnom poli proti portugalskej Brage o tretie miesto v tabuľke. Postup si už skôr vybojovala Braga aj s Wolverhamptonom Wanderers.Z klubov slovenských legionárov má všetko vo vlastných rukách Borussia Mönchengladbach so stredopoliarom Lászlóm Bénesom v J-skupine. Hrá doma s tureckým Basaksehirom s obrancom Martinom Škrtelom a stačí jej remíza. Turci musia vyhrať a spoliehať sa na zaváhanie AS Rím, ktoré domá hostí rakúsky Wolfsberger.Maďarský Ferencváros s Michalom Škvarkom hrá v H-skupine na pôde Ludogorca Razgrad v priamom boji o prienik do šestnásťfinále a musí vyhrať. V zložitej situácii je v E-skupine Lazio Rím s Denisom Vavrom, ktoré hrá v Rennes. Musí vyhrať a spoliehať sa na to, že rumunský Kluž doma prehrá s už istým postupujúcim Celticom Glasgow.