Banskobystrická latka: Mahučichová triumfovala vo svetovom výkone roka 201 cm

Svetová rekordérka a úradujúca olympijská šampiónka z Paríža neprešla súťažou bez komplikácií. Na výške 193 dvakrát neuspela a jedna zhodená latka ju delila od toho, aby neskončila ani v prvej trojke. Odložený pokus na 195 však zvládla a potom už nezaváhala až kým nezostala v súťaži osamotená. Výkon cez dva metre mohli diváci na Štiavničkách vidieť opäť po štyroch rokoch, v roku 2021 práve Mahučichová stanovila rekord mítingu 206. V počte prvenstiev sa Ukrajinka vyrovnala Chorvátke Blanke Vlašičovej, obe sa delia so štyrmi víťazstvami o pozíciu historicky najúspešnejších výškarok podujatia.





Mahučichová po víťaznej výške ešte trikrát skúsila 204 cm, no neuspela. "Som spokojná, predviedla som výkon sezóny. Cítim, že pred halovými ME sa dostávam do formy. Sezóna môže byť kvalitná. Neskutočné, že som tu vyhrala už štvrtýkrát, sú s tým spojené spomienky na to, ako sa vyvíjala moja kariéra. Tu sa to všetko začalo, je pre mňa potešením vrátiť sa sem," povedala prítomným novinárom stále iba 23-ročná osobnosť svetovej atletiky.Súťaž so strieborným štatútom, ktorý je najvyšší možný pre míting s jednou disciplínou, mala vysokú kvalitu. Pôvodnú hranicu tohtoročného maxima prekonala o centimeter aj druhá Austrálčanka Eleanor Pattersonová. Bronzová z Paríža a víťazka z Banskej Bystrice z roku 2022 mala čistý zápis až po 199, na tejto výške hneď na prvýkrát zlepšila sezónne maximum. Latku neprekonala až na úrovni 201. "Som spokojná so súťažou. Všetko som skočila na prvýkrát, až na 201 sa mi žiaden veľký skok nepodaril. Cítim však, že moja forma je jedna z najlepších, akú som kedy mala. Prekonať dva metre nikdy nie je jednoduché. Bolo pre mňa privilégium súťažiť s takými skvelými dievčatami ako sú Jaroslava a Angelina. Dokázali ma dostať na hranicu schopností," vyjadrila spokojnosť Pattersonová.

Banskobystrická latka (31. ročník) - výsledky:



1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 201 cm - svetový výkon roka, 2. Eleanor Pattersonová (Austr.) 199, 3. Angelina Topičová (Srb.) 196, 4. Lilianna Bátoriová (Maď.), 5. Morgan Lakeová (V. Brit.) obe 193, 6. Lamara Distinová (Jam.) 190, 7. Idea Pieroniová (Tal.), 8. Paulina Borysová (Poľ.), 9. Soléne Gicquelová (Fr.), 10. Britt Weermanová (Hol.) všetky 185