Liga majstrov: Feyenoord, Bayern, Bruggy a Benfica postúpili do osemfinále

Futbalisti Feyenoordu Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa prebojovali do osemfinále Ligy majstrov. V utorkovej odvete play off remizovali na San Siro s domácim AC Miláno 1:1, čo im v súčte s víťazstvom 1:0 v prvom zápase stačilo na postup. Medzi najlepšiu šestnástku sa dostali aj Bayern Mníchov, FC Bruggy a Benfica Lisabon.





Liga majstrov - odveta play off o osemfinále:

"Rossoneri" mali proti Feyenoordu bleskový úvod a už po 37 sekundách sa ujali vedenia zásluhou Santiaga Gimeneza, ktorý sa presadil zblízka hlavičkou a strelil svoj premiérový presný zásah v Lige majstrov v drese AC. Gól - najrýchlejší v tejto sezóne LM - mal pre neho pikantnú príchuť, lebo mexický útočník prišiel do Milána nedávno práve z Feyenoordu. Hráči AC mali v prvom polčase jasne navrch, Theo Hernandez trafil žrď, dobré šance nepremenili Joao Felix a Rafael Leao. Nevyužité príležitosti sa im vypomstili. Situácia sa skomplikovala po prestávke, keď Theo Hernandez dostal za nafilmovaný pád v šestnástke druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy. Hostia presilovku využili, v 73. minúte Hugo Bueno odcentroval presne na hlavu Juliana Carranzu, ktorý vyrovnal na 1:1. Taliansky zástupca sa s desiatimi hráčmi nevedel vpredu presadiť a remíza znamenala pre neho konečnú v súťaži. Hancko nastúpil s kapitánskou páskou, bol opäť výraznou defenzívnou oporou svojho tímu a odohral celý duel. Dostal ocenenie pre Hráča zápasu. Holandský vicemajster sa v osemfinále stretne s Interom Miláno alebo Arsenalom.Bayern sa po minulotýždňovom víťazstve na pôde Celticu 2:1 vytrápil v utorkovej domácej odvete play off, keď postúpil až po remíze 1:1. Škótsky klub poslal v 63. minúte nečakane do vedenia Nicolas-Gerrit Kühn, domáci potom zahodili množstvo šancí, až v nadstavenom čase sa presadil Alphonso Davies, ktorý tak poslal Bavorov do osemfinále.Bruggy si priviedli do Bergama náskok 2:1 z úvodného zápasu a svoj postup potvrdili aj triumfom v odvete. Už v polčase viedli nad domácou Atalantou 3:0 zásluhou dvoch gólov Chemsdinea Talbiho, domácim dovolili už len skorigovať výsledok, keď sa presadil Ademola Lookman. Nigérijský útočník bol smoliar ďalších minút, jeden gól mu zobral VAR pre ofsajd a potom nepremenil penaltu. Atalanta dohrávala duel s 10 hráčmi po vylúčení Rafaela Toloia.Benfica zvíťazila v prvom zápase na ihrisku AS Monaco 1:0, v odvete na domácej pôde uhrala postupovú remízu 3:3. Kľúčový gól portugalského tímu strelil v 84. minúte Orkun Kökcü.



AC Miláno - Feyenoord Rotterdam 1:1 (1:0)



Góly: 1. Gimenez - 73. Carranza, ČK: 51. Hernandez po 2. ŽK - Read (po záverečnom hvizde)



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/



/prvý zápas: 0:1, do osemfinále postúpil Feyenoord/







Atalanta Bergamo - Club Bruggy 1:3 (0:3)



Góly: 47. Lookman - 3. a 27. Talbi, 45.+3 Jutgla, ČK: 87. Toloi (Atalanta)



/prvý zápas: 1:2, postúpili Bruggy/







Bayern Mníchov - Celtic Glasgow 1:1 (0:0)



Góly: 90.+4 Davies - 63. Kühn



/prvý zápas: 2:1, postúpil Bayern/







Benfica Lisabon - AS Monaco 3:3 (1:1)



Góly: 23. Aktürkoglu, 76. Pavlidis (z 11 m), 84. Kökcü - 32. Minamino, 51. Ben Seghir, 81. Ilenikhena



/prvý zápas: 1:0, postúpila Benfica/