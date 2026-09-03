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03. septembra 2026
Banskobystrická samospráva získala na projekt Zelené sídliská štyri milióny eur
Všetky projekty v rámci Zelených sídlisk vznikali v úzkej spolupráci s obyvateľmi. Projekty Zelené sídliská zamerané na revitalizáciu verejných priestorov v Banskej Bystrici vstupujú do ďalšej ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Všetky projekty v rámci Zelených sídlisk vznikali v úzkej spolupráci s obyvateľmi.
Projekty Zelené sídliská zamerané na revitalizáciu verejných priestorov v Banskej Bystrici vstupujú do ďalšej fázy. Mesto postupne ukončuje verejné obstarávania jednotlivých častí projektu, a zároveň sa mu darí získavať mimorozpočtové zdroje. Ako uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, veľká revitalizácia čaká aj Jelšový hájik a ulice Magurská a Krivánska, na ktorú sa mestu podarilo získať eurofondy vo výške 4 milióny eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Všetky projekty v rámci Zelených sídlisk vznikali v úzkej spolupráci s obyvateľmi. „Počas jesenných mesiacov minulého roka boli Banskobystričania na stretnutiach s vedením mesta informovaní aj o plánovanej obnove zelene," priblížila hovorkyňa. Už v najbližších týždňoch by si mohli vysúťažené stavebné firmy prevziať jednotlivé lokality v Sásovej a začať s realizáciou plánovaných prác.
„Projekt Zelené sídliská je obrovský, pretože ide o obnovu približne 50 hektárov verejných priestorov v objeme približne 20 miliónov eur. Preto ma teší, že sa postupne dostávame do realizačnej fázy," poznamenal primátor Ján Nosko. V Jelšovom hájiku opravia chodníky, mostíky, zlepšia zadržiavanie vody, vysadia ďalšiu zeleň, umiestnia nové lavičky či osvetlenie a pribudnú v ňom prírodné ihriská pre deti. Premenou prejde aj priestor pri fontáne, ktorý s využívajú seniori zo Zariadenia KOMUCE.
V rámci Magurskej a Krivánskej ulice budú obnovené chodníky a schodiská, ktorých stav trápi obyvateľov dlhodobo. „Nový povrch dostane chodník vedúci ponad Jelšový hájik a nadviaže na už zrekonštruované chodníky na Rudohorskej a Tatranskej ulici," doplnila hovorkyňa. Nové pešie a cyklistické prepojenie bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej. V celej lokalite pribudne tiež nový mobiliár.
„Dôležitou časťou projektu je aj výstavba nových detských ihrísk, športovísk, oddychových zón i spoločenská zóna na stretávanie sa. Športoviská pre rôzne vekové skupiny budú situované prevažne na pôvodných plochách a doplnené o fitness chodník a fitness pre seniorov," dodal prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík. Na Magurskej ulici zrekonštruujú multifunkčné ihrisko a vedľa neho vybudujú nové detské ihrisko Jastrab, od ktorého budú viesť zapustené šmykľavky toboganového typu až k Jelšovému hájiku.
"Pribudne aj detské ihrisko Ďatelinka. Komplexnou obnovou prejde aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici, kde sa vybuduje aj potrebné zázemie pre športovcov, rovnako ako aj vedľajšia plocha slúžiaca v súčasnosti na tréningy a súťaže diaľkovo ovládaných RC modelov áut,“ doplnil Gajdošík.
Projekt podporuje modrú a zelenú infraštruktúru prostredníctvom tvorby nových biokoridorov, obnovy a doplnenia alejí, zvýšenia biodiverzity vysádzaním stromov, trvalkových a krovitých záhonov a kvitnúcich lúk. V prvej etape sa počíta s vysadením 127 kusov stromov, 2005 kusov krov a 1902 kusov trvaliek.
Zdroj: SITA.sk - Banskobystrická samospráva získala na projekt Zelené sídliská štyri milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Projekty Zelené sídliská zamerané na revitalizáciu verejných priestorov v Banskej Bystrici vstupujú do ďalšej fázy. Mesto postupne ukončuje verejné obstarávania jednotlivých častí projektu, a zároveň sa mu darí získavať mimorozpočtové zdroje. Ako uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, veľká revitalizácia čaká aj Jelšový hájik a ulice Magurská a Krivánska, na ktorú sa mestu podarilo získať eurofondy vo výške 4 milióny eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Všetky projekty v rámci Zelených sídlisk vznikali v úzkej spolupráci s obyvateľmi. „Počas jesenných mesiacov minulého roka boli Banskobystričania na stretnutiach s vedením mesta informovaní aj o plánovanej obnove zelene," priblížila hovorkyňa. Už v najbližších týždňoch by si mohli vysúťažené stavebné firmy prevziať jednotlivé lokality v Sásovej a začať s realizáciou plánovaných prác.
50 hektárov verejných priestorov
„Projekt Zelené sídliská je obrovský, pretože ide o obnovu približne 50 hektárov verejných priestorov v objeme približne 20 miliónov eur. Preto ma teší, že sa postupne dostávame do realizačnej fázy," poznamenal primátor Ján Nosko. V Jelšovom hájiku opravia chodníky, mostíky, zlepšia zadržiavanie vody, vysadia ďalšiu zeleň, umiestnia nové lavičky či osvetlenie a pribudnú v ňom prírodné ihriská pre deti. Premenou prejde aj priestor pri fontáne, ktorý s využívajú seniori zo Zariadenia KOMUCE.
V rámci Magurskej a Krivánskej ulice budú obnovené chodníky a schodiská, ktorých stav trápi obyvateľov dlhodobo. „Nový povrch dostane chodník vedúci ponad Jelšový hájik a nadviaže na už zrekonštruované chodníky na Rudohorskej a Tatranskej ulici," doplnila hovorkyňa. Nové pešie a cyklistické prepojenie bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej. V celej lokalite pribudne tiež nový mobiliár.
„Dôležitou časťou projektu je aj výstavba nových detských ihrísk, športovísk, oddychových zón i spoločenská zóna na stretávanie sa. Športoviská pre rôzne vekové skupiny budú situované prevažne na pôvodných plochách a doplnené o fitness chodník a fitness pre seniorov," dodal prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík. Na Magurskej ulici zrekonštruujú multifunkčné ihrisko a vedľa neho vybudujú nové detské ihrisko Jastrab, od ktorého budú viesť zapustené šmykľavky toboganového typu až k Jelšovému hájiku.
Modrá a zelená infraštruktúra
"Pribudne aj detské ihrisko Ďatelinka. Komplexnou obnovou prejde aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici, kde sa vybuduje aj potrebné zázemie pre športovcov, rovnako ako aj vedľajšia plocha slúžiaca v súčasnosti na tréningy a súťaže diaľkovo ovládaných RC modelov áut,“ doplnil Gajdošík.
Projekt podporuje modrú a zelenú infraštruktúru prostredníctvom tvorby nových biokoridorov, obnovy a doplnenia alejí, zvýšenia biodiverzity vysádzaním stromov, trvalkových a krovitých záhonov a kvitnúcich lúk. V prvej etape sa počíta s vysadením 127 kusov stromov, 2005 kusov krov a 1902 kusov trvaliek.
Zdroj: SITA.sk - Banskobystrická samospráva získala na projekt Zelené sídliská štyri milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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