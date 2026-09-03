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03. septembra 2026

Izraelský minister pre národnú bezpečnosť predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z Gazy


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Vysídlenie

Itamar Ben Gvir chce v prvom roku odchod 250-tisíc obyvateľov Gazy a následne celej populácie. Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben ...



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trump_mideast_wars_gaza_97028 1 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Itamar Ben Gvir chce v prvom roku odchod 250-tisíc obyvateľov Gazy a následne celej populácie.


Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir predstavil vo štvrtok plán na vysťahovanie Palestínčanov z Pásma Gazy do zahraničia.

V prvom roku chce podľa vlastných slov dosiahnuť odchod 250-tisíc ľudí a počas ďalších šiestich rokov zvyšnej populácie, ktorá predstavuje približne dva milióny obyvateľov.

Ben Gvir je realista


„Je to realistické,“ povedal Ben Gvir s tým, že niektoré krajiny sú podľa neho „pripravené“ prijať obyvateľov Pásma Gazy. Zdôraznil, že podľa jeho predstáv by nemalo ísť o nútený odchod. „Musíme podporovať emigráciu obyvateľov Gazy,“ uviedol.

Nútené vysídľovanie civilistov z okupovaného územia je podľa Ženevských dohovorov považované za vojnový zločin.

Hromadné vysídlenie


Palestínčania zároveň takéto návrhy spájajú s tzv. Nakbou, teda masovým vysídlením Palestínčanov pri vzniku Izraela v roku 1948.

Ben Gvir uviedol, že jeho strana Židovská sila bude pri zostavovaní budúcej vlády požadovať „ministerstvo zodpovedné za emigráciu“. Svoj návrh označil za „výsledok roka a pol práce“ a za „konkrétny“ plán.

Ak budú súhlasiť USA


Podobné návrhy v minulosti podporili aj ďalší členovia izraelskej vlády. Minister obrany Jisrael Kac uviedol, že Izrael je pripravený Palestínčanov z Gazy vysídliť, ak to schvália Spojené štáty.

Prezident Donald Trump už skôr vyvolal medzinárodnú kritiku návrhom, aby Palestínčania Pásmo Gazy opustili.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister pre národnú bezpečnosť predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Vysídlenie
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