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03. septembra 2026
Izraelský minister pre národnú bezpečnosť predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z Gazy
Itamar Ben Gvir chce v prvom roku odchod 250-tisíc obyvateľov Gazy a následne celej populácie. Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Itamar Ben Gvir chce v prvom roku odchod 250-tisíc obyvateľov Gazy a následne celej populácie.
Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir predstavil vo štvrtok plán na vysťahovanie Palestínčanov z Pásma Gazy do zahraničia.
V prvom roku chce podľa vlastných slov dosiahnuť odchod 250-tisíc ľudí a počas ďalších šiestich rokov zvyšnej populácie, ktorá predstavuje približne dva milióny obyvateľov.
„Je to realistické,“ povedal Ben Gvir s tým, že niektoré krajiny sú podľa neho „pripravené“ prijať obyvateľov Pásma Gazy. Zdôraznil, že podľa jeho predstáv by nemalo ísť o nútený odchod. „Musíme podporovať emigráciu obyvateľov Gazy,“ uviedol.
Nútené vysídľovanie civilistov z okupovaného územia je podľa Ženevských dohovorov považované za vojnový zločin.
Palestínčania zároveň takéto návrhy spájajú s tzv. Nakbou, teda masovým vysídlením Palestínčanov pri vzniku Izraela v roku 1948.
Ben Gvir uviedol, že jeho strana Židovská sila bude pri zostavovaní budúcej vlády požadovať „ministerstvo zodpovedné za emigráciu“. Svoj návrh označil za „výsledok roka a pol práce“ a za „konkrétny“ plán.
Podobné návrhy v minulosti podporili aj ďalší členovia izraelskej vlády. Minister obrany Jisrael Kac uviedol, že Izrael je pripravený Palestínčanov z Gazy vysídliť, ak to schvália Spojené štáty.
Prezident Donald Trump už skôr vyvolal medzinárodnú kritiku návrhom, aby Palestínčania Pásmo Gazy opustili.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister pre národnú bezpečnosť predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir predstavil vo štvrtok plán na vysťahovanie Palestínčanov z Pásma Gazy do zahraničia.
V prvom roku chce podľa vlastných slov dosiahnuť odchod 250-tisíc ľudí a počas ďalších šiestich rokov zvyšnej populácie, ktorá predstavuje približne dva milióny obyvateľov.
Ben Gvir je realista
„Je to realistické,“ povedal Ben Gvir s tým, že niektoré krajiny sú podľa neho „pripravené“ prijať obyvateľov Pásma Gazy. Zdôraznil, že podľa jeho predstáv by nemalo ísť o nútený odchod. „Musíme podporovať emigráciu obyvateľov Gazy,“ uviedol.
Nútené vysídľovanie civilistov z okupovaného územia je podľa Ženevských dohovorov považované za vojnový zločin.
Hromadné vysídlenie
Palestínčania zároveň takéto návrhy spájajú s tzv. Nakbou, teda masovým vysídlením Palestínčanov pri vzniku Izraela v roku 1948.
Ben Gvir uviedol, že jeho strana Židovská sila bude pri zostavovaní budúcej vlády požadovať „ministerstvo zodpovedné za emigráciu“. Svoj návrh označil za „výsledok roka a pol práce“ a za „konkrétny“ plán.
Ak budú súhlasiť USA
Podobné návrhy v minulosti podporili aj ďalší členovia izraelskej vlády. Minister obrany Jisrael Kac uviedol, že Izrael je pripravený Palestínčanov z Gazy vysídliť, ak to schvália Spojené štáty.
Prezident Donald Trump už skôr vyvolal medzinárodnú kritiku návrhom, aby Palestínčania Pásmo Gazy opustili.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister pre národnú bezpečnosť predstavil plán na vysťahovanie Palestínčanov z Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
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