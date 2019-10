Banskobystrické bábkové divadlo bude hrať deťom v Bruseli

Bábkové divadlo v Banskej Bystrici, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) z Banskej Bystrice bude tento týždeň hrať v Bruseli slovenským a belgickým rodinám. V poradí druhé podujatie tohto druhu nadväzuje na minuloročnú akciu, keď BDNR odohralo dve predstavenia rozprávky Dobrú chuť, vlk v priestore budovy Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli v rámci mikulášskeho obdobia.uviedla pre TASR dramaturgička divadla Monika Tatarková. V nedeľu (6. 10.) sa BDNR predstaví v Divadle na Tombergu v mestskej časti Woulwe St. Lambert s dvoma hrami pre deti. O 10.00 h to budú staročeské rozprávky Karla Jaromíra Erbena O Dobromilovi a Lenimírovi a O Jurkovi s kozou. Rozprávky predstavia divákom storočné marionety. Režisérkou inscenácie je česká bábkarka Bela Schenková, účinkujú herečky BDNR Mária Šamajová a Marianna Mackurová.O 15.00 h divadlo predstaví adaptáciu rozprávky americkej spisovateľky Margery Williamsovej The Velveteen Rabbit, v slovenskom preklade Zamatový zajačik.priblížila Tatarková. Autorkou slovenskej predlohy a režisérkou inscenácie je tvorkyňa divadla pre deti Iva Š.V rámci podujatia sa uskutočnia aj bilaterálne rokovania so zástupcami belgických divadiel z dôvodu spolupráce medzi slovenskou a belgickou bábkarskou obcou. Stretnutia sa týkajú prezentácie medzinárodného festivalu súčasného bábkového umenia Bábkarská Bystrica TOUR, ktorého hlavným organizátorom je Bábkové divadlo na Rázcestí. Najbližší 22. ročník festivalu sa uskutoční v septembri/októbri 2020 v Banskej Bystrici a iných obciach Banskobystrického kraja.dodala dramaturgička divadla.