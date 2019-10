Video: Vo veku 80 rokov zomrel legendárny český spevák Karel Gott

2.10.2019 -Vo veku 80 rokov zomrel v utorok krátko pred polnocou český spevák Karel Gott. Naposledy vydýchol doma, obklopený rodinou. Českým médiám potvrdila smutnú správu hovorkyňa legendárneho interpreta Aneta Stolzová.Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred rokom a pol.

Český Zlatý slávik český spevák Karel Gott.

Foto: TASR - Pavel Neubauer





Gott so zákernou chorobou bojoval už skôr. V roku 2015 mu lekári oznámili, že trpí zhubnou rakovinu lymfatických uzlín, o niekoľko mesiacov neskôr informoval, že je zdravý. Zápasil však aj s ďalšími zdravotnými problémami, vrátane zápalu pľúc, s ktorým bol hospitalizovaný aj koncom júla tohto roka.

Spevák za svoju dlhú kariéru získal celý rad ocenení. Stal sa legendou ankety Zlatý slávik, ktorú vyhral 42-krát, od roku 1963 mu víťazstvo ušlo len osemkrát.



Gott ako jeden z mála českých umelcov prerazil aj v zahraničí, veľkej popularite sa teší najmä v Nemecku.







Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Začiatky jeho verejného vystupovania sa viažu s rokmi 1958 - 1960, keď sa zúčastňoval na amatérskych speváckych súťažiach. V roku 1958 získal svoj prvý angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelne vystupoval s orchestrom Karla Krautgartnera.



V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie s Tanečným orchestrom Čs. rozhlasu znamenalo zvrat v jeho kariére. Pieseň Oči má sněhem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého slávika.



Český hudobný fenomén Karel Gott, archívne foto

Foto: TASR/Štefan Puškáš

V roku 1964 založil s bratmi Štaidlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Supraphon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej lýre so skladbou Mám rozprávkový dom. Nasledovalo päťmesačné angažmán v Las Vegas a roku 1967 zmluva s gramofónovou spoločnosťou Polydor. V roku 1969 uskutočnil prvé turné po NSR.Famózny štart kariéry Karla Gotta v šesťdesiatych rokoch uzatvára vydanie albumu Vánoce ve zlaté Praze, ktorý je dodnes hudobnými kritikmi považovaný za jeden z najlepších vianočných albumov. V sedemdesiatych rokoch si medzinárodný úspech zaistil naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včelka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda. V máji 1977 získal spevák titul Zaslúžilý umelec a zároveň Zlatú platňu Polydoru. Dôkazom všestranného talentu K. Gotta je aj jeho prvé hosťovanie na Country festivale Fan Fair v Nashville (v r. 1979), na ktorý bol v priebehu ďalších rokov niekoľkokrát pozvaný.Osemdesiate roky umožnili interpretovi pokračovať na ceste k medzinárodným úspechom. V Taliansku mu vychádza album Bella Italia. Získava Zlatú platňu Supraphonu za milión platní exportovaných do zahraničia. Vo februári 1985 opäť získava Zlatého slávika. V roku 1986 mu udeľuje Supraphon Platinovú platňu a zároveň Zlatú ihlicu Polydoru za 20-ročnú spoluprácu s touto hudobnou spoločnosťou (pred K. Gottom ju získali len Leonard Bernstein a Herbert von Karajan).V septembri 1992 obdržal Diamantovú platňu za predaj 13 miliónov nosičov v bývalom Československu. V roku 1997 získava album Duety, naspievaný s Luciou Bílou, dve Platinové platne.Do nového tisícročia vstupuje koncertným vystupovaním v Carnegie Hall v New Yorku. Karel Gott je majiteľom agentúry GOJA (Gott - Janeček). V mladosti bolo jeho záľubou maľovanie, a aj keď na výtvarnú akadémiu ho nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove.

Na snímke Karel Gott spieva so sprievodnou kapelou počas svojho koncertu v sále Grand Hotela Kempinski na Štrbskom Plese

Foto: TASR/Oliver Ondráš

V priebehu svojej kariéry absolvoval spevák množstvo koncertných vystúpení takmer vo všetkých európskych krajinách sveta.Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov, vlastní viac ako 60 zlatých platní, sedem diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V americkom meste Las Vegas sa 7. januára 2008 oženil, za manželku si zobral Ivanu Macháčkovú. Spolu majú dve dcéry Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu má Gott dve dospelé dcéry Dominiku a Luciu. K 70. narodeninám vyšla v júli 2009 trojkompilácia Karel Gott 70 hitů a mesiac na to albumová kolekcia 36 CD s názvom Mé písně — Zlatá albumová kolekce. Tá obsahuje 33 albumov z rokov 1965 - 1992 a tri bonusové CD.V apríli 2010 vyšiel Gottovi album s nahrávkami ľudových piesní s názvom Lidovky mého srdce, ktorý nahral v sprievode cimbalovej muziky Ladislava Pavluša. Vo februári 2011 vyšla dvojkompilácia Za lásku pálím svíci a v októbri 2011 swingový album Sentiment. V septembri 2012 nasledoval album Dotek lásky, v januári 2013 trojkompilácia s názvom Karel Gott zpívá písně s texty Jiřího Štaidla s podtitulom Konec ptačích árií a v máji 2013 DVD so záznamom koncertu Karel Gott: O2 Aréna 2012.V novembri 2013 vyšiel album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) a v júni 2014 DVD s názvom Noční král, na ktorom sú hity prvej dekády 21. storočia. V septembri 2014 vyšiel album S pomocí přátel a v decembri 2014 komplet piatich DVD 50 Let/Skladby z let 1963 - 2010. V októbri 2015 vyšla na piatich CD kompilácia Duety, ktorá ponúkla výber piesní z rokov 1962 - 2014, v septembri 2016 dvojkompilácia 40 Slavíků. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s najväčšími hitmi Karla Gotta, ktorý bol 1. júla jedným z hlavných hostí na festivale Topfest v Piešťanoch. V júni 2018 vydal štúdiový album Ta pravá.

Český spevák a legenda Karel Gott odohral koncert v Košiciach 17. októbra 2012. Koncert sa uskutočnil v Steel Aréne.

Foto: TASR/František Iván





K významnému životnému jubileu vydal Supraphon "božskému Kájovi" dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich dekád jeho hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch: prvý s názvom Karel Gott 80/80 — Největší hity 1964 - 2019 na 4CD, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly — 300 písní z let 1962 – 2019. Ani na jednom titule nechýba aktuálny hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo.



Fanúšikovia českého speváka Karla Gotta si pri príležitosti jeho osemdesiatky, ktorú oslávil v júli 2019, mohli kúpiť pamätnú eurobankovku s jeho portrétom.





Karel Gott (†80)



"Dochádzam do nemocnice na kontroly, počas ktorých lekári pozorujú môj celkový zdravotný stav," dodal. Podľa vlastných slov sa zveril do rúk odborníkov vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe.

Karel Gott

… pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018).



Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica. Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí.