Banskobystrické krematórium spustilo skúšobnú prevádzku nových pecí, jeden dodávateľ skrachoval a projekt sa tak predĺžil (video+foto)

Povolenie o trvalú prevádzku

Dodávateľ skrachoval

Meranie emisií počas skúšobnej doby

18.10.2023 (SITA.sk) - Nové kremačné pece v banskobystrickom Krematóriu v Kremničke už niekoľko dní fungujú v skúšobnej prevádzke a počas najbližších týždňov sa uskutoční meranie produkovaných emisií.Ako na stredajšom brífingu informoval riaditeľ mestskej spoločnosti Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Ivan Šabo , po ukončení skúšobnej prevádzky požiada ZAaRES okresný úrad o povolenie trvalej prevádzky kremačných pecí a následne aj príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.Krematórium v Banskej Bystrici nefungovalo od začiatku roku 2019, do prevádzky sa tak dostáva takmer po piatich rokoch. Samospráva začala pripravovať celkový zámer rekonštrukcie kremačných pecí v roku 2016.Príprava podkladov a projektu bola časovo náročná, no napokon v roku 2018 vyústila do vyhlásenia verejného obstarávania a do schválenia úveru vyčleneného na tento účel mestským zastupiteľstvom vo výške 1,45 mil. eur.Vo verejnom obstarávaní ZAaRES ako správca a prevádzkovateľ krematória vysúťažil zhotoviteľa s dlhoročnými skúsenosťami.Poľský dodávateľ počas rekonštrukcie skrachoval a mesto až v roku 2022 získalo spoľahlivého partnera, ktorý rekonštrukciu dokončil.„Od myšlienky k realizácii tohto projektu sme absolvovali strastiplnú cestu. Treba však povedať, že k zlyhaniu nedošlo na strane mesta, ale na strane dodávateľských spoločností. Napokon ma teší, že do tretice sme našli partnera z Talianska, spoločnosť GEM-Matthews International S. r. l., ktorej sa podarilo vyrobiť, dodať a inštalovať do nášho krematória, na Slovensku rozhodne najmodernejšie, kremačné pece s potrebnou technológiou,“ doplnil primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky kremačných pecí bola podaná na Okresný úrad Banská Bystrica začiatkom septembra 2023.Po jej kladnom vybavení pricestovali zástupcovia talianskej spoločnosti v prvej polovici októbra do Banskej Bystrice, aby kremačné pece spustili. Počas nasledujúcich týždňov sa v rámci skúšobnej prevádzky bude realizovať meranie produkovaných emisií.Po ukončení skúšobnej prevádzky požiada ZAaRES okresný úrad o povolenie trvalej prevádzky kremačných pecí a následne bude na príslušný stavebný úrad podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.„Po obdržaní povolenia o skúšobnej prevádzke od okresného úradu dodávateľ tieto kremačné pece spustil. Prvé kremácie sa realizovali v jeho prítomnosti za účelom zaškolenia pracovníkov krematória. Verím, že skúšobná prevádzka prebehne bez najmenších problémov a žiadne komplikácie nenastanú,“ dodal viceprimátor Martin Majling.