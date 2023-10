Nominanti na členov vlády nie sú psychiatrickí pacienti a prezidentka by ich mala vymenovať, vyhlásil Fico

Konzultácia s prezidentkou

Ustanovujúca schôdza parlamentu

18.10.2023 (SITA.sk) - Ak bude chcieť prezidentka niektorého z nominantov na členov vlády odmietnuť, bude to musieť riadne vysvetliť. Povedal to v stredu predseda strany Smer-SD Robert Fico po stretnutí lídrov parlamentných strán s predsedom Národnej rady SR „Ak menovala za predsedu vlády Matoviča, ktorý ukradol vysokoškolský titul a jednotku neschopnosti pani Remišovú, tak neviem, čo by mala mať proti kandidátom, ktorí sa objavili v éteri. Tí ľudia ani neukradli tituly, ani nie sú psychiatrickí pacienti, ani nie sú jednotky neschopnosti,“ vyhlásil Fico.Mená nominantov na členov vlády, ako aj nominantov na podpredsedov parlamentu či predsedov výborov v stredu odmietol prezradiť s tým, že ich zverejní, až keď to bude oficiálne.„V stredu bude ďalšia konzultácia s pani prezidentkou. Nepoviem vám nič, pokiaľ nebudú veci oficiálne,“ uviedol.Termín ustanovujúcej schôdze parlamentu, ktorú zvoláva prezidentka, zatiaľ nie je známy. V prípade, ak by ju nezvolala do tridsiatich dní od volieb, ustanovujúca schôdza by sa automaticky konala 30. októbra.Poslanci na nej zložia sľub a budú tiež voliť predsedu Národnej rady SR, ako aj jej podpredsedov. Podľa koaličnej zmluvy patrí post šéfa parlamentu strane Hlas-SD, ktorá nominovala svojho lídra Petra Pellegriniho . Zriadia sa aj parlamentné výbory a voliť sa budú ich predsedovia a ďalší členovia.