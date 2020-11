Banskobystrickí cestári sú na zimu pripravení, nakúpili viac ako 40 ton posypového materiálu

Techniku obnovia až o rok

Udržuje tisíce kilometrov ciest

11.11.2020 - Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. (BBRSC) je pripravená na zimnú údržbu ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).Ako agentúru SITA informoval odborný referent pre komunikáciu BBSK Marek Mačica, krajskí cestári v tomto roku kúpili 19 120 ton chloridu sodného, 21 900 ton inertného posypového materiálu a 288 ton chloridu horečnatého. Do konca tohto týždňa majú byť všetky skládky posypových materiálov naplnené na sto percent.Aktivovanie zimnej služby sa začína jej vyhlásením predsedom predstavenstva BBRSC. „Stane sa tak ihneď, ako dôjde k zhoršeniu počasia a predpoveď bude naznačovať príchod zimných podmienok. Minulý rok bola zimná služba aktivovaná 29. novembra,“ informuje BBRSC s tým, že dispečerská a spravodajská služba zimnej údržby už bola aktivovaná k 1. novembru.Banskobystrickí krajskí cestári v tomto roku neinvestovali do obnovy techniky, ale plánujú tak urobiť v roku 2021. Podnik sa v aktuálnom období venoval opravám a príprave techniky, ktorá je k dispozícii.Banskobystrická regionálna správa ciest bola založená na základe uznesenia Zastupiteľstva BBSK v roku 2007 za účelom správy a údržby ciest II. a III. triedy, mostných objektov vo vlastníctve kraja a investičnej činnosti na týchto cestách.Jej jediným akcionárom je BBSK. Banskobystrická regionálna správa ciest zabezpečuje zimnú údržbu takmer 2 455 kilometrov ciest II. a III. triedy, ktoré vlastní kraj, a okrem toho aj na približne 612 kilometroch ciest I. triedy vo vlastníctve štátu.