Banskobystrickú latku vyhrala najväčšia favoritka, Mahučichová ako jediná prekonala 196 cm (foto)

Ženy: 1. Mahučichová 196, 2. Heraščenková 193, 3. Levčenková (všetky Ukr.) 193, 4. Černjulová (Slovin.) 190, 5. Skoogová (Švéd.), Trostová (Tal.), Spencerová a Scheperová (obe Sv. Lucia) všetky 185, 9. Palšyté (Lit.) 185 10. Szabóová (Maď.) 185, 11. T. Dunajská (SR/ŠK Dukla Banská Bystrica) 180

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Dvadsiaty šiesty ročník populárnej Banskobystrickej latky vyhrala najväčšia favoritka. Ešte iba 18-ročná Jaroslava Mahučichová ako jediná prekonala 196 cm a do histórie podujatia sa zapísala ako štvrtá ukrajinská víťazka ženskej súťaže.Mladučká Ukrajinka sa potom pokúšala aj o rovné dva metre, lietala vysoko nad latkou (najmä v treťom pokuse), no potom ju zakaždým strhla."Škoda, že nepadli dva metre, atmosféra v hale bola výborná, ďakujem divákom za povzbudzovanie. Verím, že keď sa do Banskej Bystrice o rok vrátim, budem mať lepší deň,“ skonštatovala vicemajsterka sveta z Dauhy 2019.Za ňou skončili jej ukrajinské krajanky, víťazka BBL spred troch rokov Iryna Heraščenková a vicemajsterka sveta z Londýna 2017 Julia Levčenková, ktoré obe prekonali 193 cm.Slovenská ženská jednotka Tatiana Dunajská z banskobystrickej Dukly nepremenila rekordný siedmy štart na Banskobystrickej latke v osobný rekord. Na prvý raz hladko pokorila 175 i 180 cm, ale latka na 185 cm, čo by znamenalo dvojcentimetrové zlepšenie osobného rekordu z 23. februára 2017 v Ostrave, trikrát spadla.Breznianska rodáčka reprezentujúca banskobystrickú Duklu obsadila v piatom tohtoročnom štarte (raz 178, trikrát 180, raz 181 cm) 11. miesto. "Škoda, v živote som takto tesne 185 cm nezhadzovala. Už štvrtý rok za sebou som na Banskobystrickej latke skončila súťaž so 180 cm, to je na porazenie,“ vravela 27-ročná Dunajská.