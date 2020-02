Slovenské tenistky budú hrať na finálovom turnaji Pohára federácie aj proti Američankám

Slovenky boli v treťom koši

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenské tenisové reprezentantky sa na finálovom turnaji Pohára federácie v Budapešti predstavia v základnej C-skupine, kde budú ich súperkami Američanky a Španielky. Rozhodol o tom utorkový žreb v Múzeu krásneho umenia v hlavnom meste Maďarska.Slovensko bolo na základe aktuálneho poradia v rebríčku tenisových družstiev nasadené do tretieho výkonnostného koša a vopred bolo isté iba to, že nenarazí Belgicko, Švajčiarsko a domáce Maďarsko."Myslím si, že vzhľadom na konkurenciu a tímy, ktoré sa v Budapešti predstavia, sme si veľmi nemohli vyberať. Pôjdeme do Budapešti skôr v pozícii, že môžeme iba prekvapiť. Z prvého koša sme dostali tím USA, ktorý patrí medzi najsilnejšie na svete. Majú mnoho skvelých hráčok, či už do singla alebo do debla. Určite bude veľmi dôležité, v akom konkrétnom zložení nakoniec prídu. Z druhého koša sme dostali tím Španielska. Tu bude určite dôležité, či bude v tíme aj ich najlepšia hráčka Garbine Muguruzová. Je to pre nich rozdielová hráčka. Pokiaľ by boli bez nej, šance pre nás by sa zvýšili. Každopádne, pre nás sú oba tímy veľká výzva, bude to skvelá príležitosť pre naše hráčky konfrontovať sa s najlepšou konkurenciou na svete a každý zápas budeme môcť skôr prekvapiť. Budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na jednotlivé súperky. Verím, že naše baby sa dostanú do ešte lepšej hernej formy ako boli teraz a pokúsime sa opäť čo najviac predĺžiť potrebnú prípravu už pred turnajom," povedal kapitán slovenskej fedcupovej reprezentácie Matej Lipták pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ).Obhajkyne prvenstva Francúzky sa predstavia v A-skupine s Ruskami a domácimi Maďarkami, v B-skupine nastúpia Austrálčanky, Bielorusky a Belgičanky, v D-skupine Češky, Nemky a Švajčiarky. Do semifinále postúpia iba víťazky jednotlivých skupín."Keď sa pozerám na zloženie skupín, ťažko si bolo vyberať súperov. Naša skupina je zaujímavá, určite prinesie veľa kvalitných zápasov. Verím, že do neďalekej Budapešti nás prídu povzbudiť fanúšikovia, ktorí uvidia kvalitný tenis. Američanky majú v tíme ikonu ženského tenisu Serenu Williamsovú, Španielky finalistku tohtoročného Australian Open Garbine Muguruzovú. Ak do Budapešti prídu, budú určite veľkými lákadlami,“ povedal medzinárodný a športovo-technický riaditeľ STZ Ľubomír Páleník pre web stz.sk.V Budapešti príde na vôbec prvé vzájomné meranie Sloveniek s Američankami, tieto tímy proti sebe ešte nikdy nenastúpili. So Španielkami hrali slovenské tenistky v minulosti už dvakrát - v apríli 2012 ich na antuke v Marbelle zdolali 3:2 a vo finále v novembri 2002 na tvrdom povrchu na Gran Canarii triumfovali 3:1.ITF na finálovom turnaji v Budapešti rozdelí 18 miliónov amerických dolárov, z toho dve tretiny pre hráčky a tretinu pre národné federácie. V minulosti sa podobný formát Pohára federácie konal v roku 2001, v Madride vtedy uspeli Belgičanky.Slovensko sa na záverečný turnaj prebojovalo vďaka víťazstvu nad Veľkou Britániou 3:1 v minulotýždňovom kvalifikačnom zápase. O dva z troch bodov sa postarala Anna Karolína Schmiedlová a svoju dvojhru úspešne zvládla aj Viktória Kužmová.Slovenky sa doposiaľ tešili z celkového triumfu v Pohári federácie iba raz. V roku 2002 najlepšie zvládli finálový turnaj v španielskom Maspalomase, pričom vo finále zdolali domáce reprezentantky 3:1. Dvoma bodmi sa zaskvela vtedy iba 19-ročná Daniela Hantuchová, tretí pridala Janette Husárová.