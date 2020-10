Banskobystrický kraj bude preventívne testovať zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb i naďalej

Testovanie považujú za kľúčové

Pozitívny test je jasným signálom

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Po dvoch ohlásených kolách celoštátneho testovania bude Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračovať v pravidelnom preventívnom testovaní zamestnancov vo svojich zariadeniach sociálnych služieb.Ako informuje župa v tlačovej správe, preventívne testovanie zamestnancov antigénovými testami budú robiť s cieľom chrániť najohrozenejších občanov. Župa na tento účel kúpila 10-tisíc antigénových testov.Po tom, ako v utorok podobný krok schválila vláda Českej republiky je BBSK prvým krajom na Slovensku, ktorý bude robiť takéto testovanie. Pravidelné preventívne testovanie sa bude každý týždeň týkať 30 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a 910 zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.„Je nesmierne dôležité chrániť tých najzraniteľnejších. Naše skúsenosti hovoria, že do zariadení, kde platí prísny režim a zákaz návštev, sa koronavírus dostáva v zásade dvoma spôsobmi – prostredníctvom personálu alebo prostredníctvom klientov, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici. V prípade zamestnancov našich zariadení berieme situáciu do vlastných rúk a začíname s preventívnym testovaním,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter. „Takéto testovanie považujeme za jeden z kľúčových nástrojov, vďaka ktorým môžeme mať viac informácií o šírení ochorenia COVID-19. Poskytne nám tiež lepší pohľad do situácie v našich zariadeniach,“ konštatoval vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt „Pozitívny antigénový test je pre nás jasným signálom, že v komunite, v našom prípade v zariadení sociálnych služieb, sa niečo deje. Ak pri preventívnom antigénovom testovaní zachytíme pozitívneho zamestnanca, následne všetkých klientov i zamestnancov pretestujeme antigénovými testami a v prípade pozitívneho výsledku budeme spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva, ktorý môže nariadiť PCR testovanie. To je extrémne dôležité pre to, aby sme vedeli robiť triáž a oddeliť pozitívnych od ostatných klientov,“ doplnil vedúci.Antigénovými testami v zariadeniach župa testovala aj doposiaľ, išlo však zväčša o reaktívny krok pri objavení príznakov ochorenia či o testovanie zamestnancov pri návrate z dovolenky alebo po ukončení práceneschopnosti.