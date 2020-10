Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč mal pozitívny test na koronavírus, úrad zatvorili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč mal pozitívny test na koronavírus . Informoval o tom na sociálnej sieti. Blcháč pôsobí v strane Hlas - sociálna demokracia a je aj poslancom Národnej rady SR."Som bez príznakov, cítim sa dobre, môj lekár mi odporúča karanténu zatiaľ do konca budúceho týždňa. Pracovať však budem z domu od počítača," uviedol Blcháč s tým, že prostredníctvom videokonferencie so zodpovednými úradníkmi pokračuje v zabezpečovaní plošného testovania v meste.Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková zároveň informovala o uzatvorení budovy mestského úradu. "Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 na mestskom úrade je od dnešného dňa (od 29. októbra, pozn. redakcie) do odvolania budova úradu pre verejnosť zatvorená. V prípade neodkladných záležitostí sa môžu občania na zamestnancov úradu obrátiť telefonicky alebo e-mailom, kontakty nájdu na stránke mesta," doplnila Čapčíková.