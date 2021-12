Banskobystrický kraj plánuje čerpať 64 miliónov eur z európskych zdrojov, suma vraj ešte nie je konečná

Z eurofondov budú čerpať milióny eur

Najviac financií išlo na opravy ciest

Potešujúci vývoj kapitálových investícií

Historicky prvá pasportizácia majetku

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na rok 2022 schválený na konci novembra je postavený výrazne rozvojovo a investične.Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý s tým, že na župe evidujú výrazný nárast v čerpaní prostriedkov z európskych fondov.Pokiaľ až do roku 2019 mala župa zákaz čerpania pre nelegálne zamestnávanie za minulého vedenia, v budúcom roku je už zapracovaných 64 miliónov eur z európskych zdrojov.„Na konci roku 2020, kedy pomaly ten zákaz končil, bolo čerpanie na úrovni jedného milióna a už v nasledujúcom roku stúplo z plánovaných 8 na 16 miliónov eur. Čo sa týka budúceho roku, tak v rozpočte už máme zapracovaných 64 miliónov eur, ktoré budeme čerpať z európskych zdrojov. Toto číslo navyše nie je konečné, sú to len prostriedky, ktoré už sú schválené a spracované,“ popísal riaditeľ a doplnil, že v priebehu budúceho roka očakáva župa ešte ďalší výrazný objem.„Tohto roku sa nám podarilo získať eurofondové projekty za 64 miliónov eur. V budúcom roku plánujeme podať, alebo už sú v hodnotiacom procese, ďalší balík projektov za 45 miliónov eur. Najväčší balík financií, ktoré sme získali, bol na rekonštrukciu ciest za 48 miliónov eur. Verejným obstarávaním sa nám podarilo túto sumu znížiť, pričom máme už tie cesty postavené a vieme, že sa to dá urobiť aj za nižšiu sumu,“ doplnila riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK Zuzana Lafférsová.„Výrazný nárast je vidieť aj na celkovom objeme výdavkov, ktoré oproti roku 2020, kedy boli na úrovni 220 miliónov eur stúpli až na 310 miliónov eur, ktoré plánujeme v budúcom roku,“ dodal Hollý, ktorého teší aj celkový vývoj kapitálových investícií.„Keď sa pozrieme na predchádzajúce volebné obdobie, tak tam bol priemer kapitálových investícií do nehnuteľného majetku na úrovni 10 miliónov eur ročne. My sme sa od roku 2018, keď sme reálne začali vykonávať tú investičnú činnosť, opäť exponenciálnym rastom dostali na 94 miliónov eur, ktoré plánujeme preinvestovať v budúcom roku,“ objasnil riaditeľ.„V predchádzajúcom volebnom období sme boli jedinou župou, ktorej klesla všeobecná hodnota majetku, čo je bezprecedentný výsledok za celú existenciou žúp. My reagujeme aj na toto a v tomto roku sme urobili historicky prvú pasportizáciu majetku, kde v regióne budovu po budove naši zamestnanci prešli stav každej z nich. Následne na to sa vytvorila stratégia nakladania s majetkom samosprávneho kraja, ktorú odsúhlasilo aj zastupiteľstvo. Podľa nej postupujeme tak, aby sme majetok nielen vrátili do stavu potrebného pre bežnú prevádzku, ale aby sme ho aj zhodnotili pre ďalšie generácie,“ doplnil Hollý k postupu súčasného vedenia BBSK, ktorý je podľa neho taký, ako by sa zodpovedný správca mal starať o svoj majetok.