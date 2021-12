Hotely sú od 25. decembra otvorené pre očkovaných a prekonaných. Potrebujú však aj negatívny test

Nezabudnite na negatívny test

Hostia môžu využívať reštaurácie i wellness

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Hotely a podobné ubytovacie zariadenia môžu po otvoreníposkytovať krátkodobé služby pre návštevníkov kompletne očkovaných alebo s prekonaním ochorenia COVID-19 najviac pred 180 dňami.Táto základná podmienka ubytovania turistov neplatí pre detí vo veku do dvanástich rokov a dvoch mesiacov, tie sú považované za očkované.Hostia sa pred ubytovaním v režime OP zároveň musia preukázať negatívnym RT-PCR alebo LAMP-testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom do 48 hodín, prípadne nazálnym antigénovým testom (samotestom) vykonaným priamo v ubytovacom zariadení. Výnimku z testovania majú deti do šiestich rokov veku.Informovala o tom Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) na svojom webe na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) pre ubytovacie zariadenia.Ubytovacie prevádzky podľa nových podmienok fungovania musia obmedziť svoju kapacitu na 75 percent. „Pri výpočte kapacity sa vychádza z počtu pevných lôžok vrátane prísteliek, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku,“ uviedla AHRS.Reštaurácie a bary v ubytovacích zariadeniach môžu byť otvorené len pre ubytovaných hostí, konzumovať jedlá a nápoje môžu výlučne posediačky, pri jednom stole môžu byť najviac štyri osoby, odstup medzi stolmi má byť dva metre.Ubytovaní návštevníci môžu využívať aj služby wellness, s maximálnou kapacitou 30 osôb alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov. Hotelové reštaurácie, bary a wellness môžu mať otvorené medzi 5:00 a 20:00.Ubytovacie zariadenia môžu fungovať súčasne v režime OP a tiež v režime OTP pre krátkodobé ubytovanie v spojitosti s výkonom práce či podnikania, vtedy je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa.