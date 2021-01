Banskobystrický kraj plánuje postaviť sieť cyklistických trás, nechal si vypracovať koncepciu

Napojenie na susediace kraje

Projekt zatiaľ nie je finančne krytý

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Strategický dokument s koncepciou kostrovej siete cyklistických trás v kraji si chce nechať vypracovať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Ako vyplýva zo zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie , cieľom dokumentu je analyzovať aktuálny stav a stanoviť postup na efektívnu realizáciu cyklotrás v dlhodobom časovom horizonte s dôrazom na dopravnú obslužnosť územia. Cenu za vypracovanie tohto dokumentu kraj nestanovil a cenové kalkulácie necháva na uchádzačov.BBSK vykonal za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky prieskum trhu oslovením viacerých subjektov, pričom predložené indikatívne cenové ponuky sa z pohľadu ceny výrazne líšili. „Z uvedeného dôvodu by bol akýkoľvek spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky z predložených ponúk málo reprezentatívny a zverejnenie akejkoľvek hodnoty by mohlo byť pre potenciálnych uchádzačov mätúce a zavádzajúce,“ objasnila pre agentúru SITA hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že nechávajú kalkulácie ceny plne na uchádzačov.Kostrová sieť má byť podľa súťažných podkladov tvorená z troch vertikálnych a troch horizontálnych vetiev so vzájomnými väzbami predovšetkým na významné sídelné oblasti, vrátane priemyselných centier, destinácií cestovného ruchu a hlavných dopravných uzlov. Sieť cyklotrás má mať aj logické napojenie na susediace kraje a s dôrazom kladeným na dopravnú obslužnosť územia.Predmet zákazky nie je podľa hovorkyne v čase vyhlásenia verejného obstarávania finančne krytý. „Po schválení zmeny rozpočtu bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,“ doplnila hovorkyňa.Po vypracovaní koncepcie má byť táto predložená na schválenie Zastupiteľstvu BBSK a odporúčaná ako podklad do územných plánov dotknutých samospráv, veľkého územného plánu kraja a ďalších strategických dokumentácii.