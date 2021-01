Blíži sa termín priznania dane z nehnuteľnosti, online podanie bude jednoduchšie

Automatické načítanie údajov

Ušetrenie cesty na poštu či podateľňu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kým klasické daňové priznanie stačí podať ku koncu marca, v prípade dane z nehnuteľností tak treba tento rok urobiť najneskôr do 1. februára. Napriek krátkosti času sa však Slováci nemusia podľa združenie DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska (DEUS) stresovať, pretože ho môžu podať online bez toho, aby museli niekam chodiť. Združenie o tom informovalo v pondelok.Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa nepodáva na daňový úrad, ale na obec, v ktorej katastri nehnuteľnosť leží. Povinnosť sa týka každého, kto ju v roku 2020 kúpil, predal, alebo sa zmenil jej charakter. „Ak online priznanie podávate na obecnom úrade, ktorý využíva informačný systém Dátové centrum obcí a miest (DCOM), je celý proces rýchly a jednoduchý. Nielenže netreba nikam chodiť, no DCOM využíva aj inteligentné formuláre, vďaka ktorým netreba zadávať žiadne údaje, ktoré už o vás obec a štát poznajú. Po novom môžu služby DCOM využiť aj ľudia, ktorí nedisponujú aktívnym elektronickým občianskym preukazom, čítačkou kariet a schránkou na portáli slovensko.sk. Nahradia ich totiž mobilnou aplikáciou mID,“ povedala výkonná riaditeľka DEUS-u Katarína Lešková.Ak Slováci napríklad predali pozemok a priznaním obci oznamujú ukončenie ich daňovej povinnosti, formulár DCOM si údaje o nich automaticky natiahne z Katastra nehnuteľností. Rovnako sa načítajú aj údaje, ako meno, priezvisko, či adresa trvalého pobytu. Na rozdiel od papierových formulárov im vďaka DCOM odpadne množstvo zbytočného vypisovania jednotlivých položiek tlačiva. Takto vypísané daňové priznanie potom stačí elektronicky podpísať a odoslať na obec.Informačný systém DCOM a mID ušetria Slovákom cestu do obecnej podateľne či na poštu nielen pri podávaní priznania, ale aj pri zaplatení vyrubenej dane. Obec totiž dokáže do ich osobnej zóny v DCOM doručiť aj platobný výmer doplnený o QR kód, ktorý stačí naskenovať cez mobilnú bankovú aplikáciu a takto zaplatiť. Dnes sú služby DCOM prístupné pre vyše 70 % percent obcí a miest a ďalšie rozšírenie sa pripravuje.Združenie DEUS, ktorého zakladateľom je Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska, pomáha samospráve v oblasti elektronizácie obecných úradov a digitalizácie svojich služieb pre občanov. Aktuálne zastrešuje približne 2 100 obcí a miest Slovenska, teda vyše 70 percent územnej samosprávy, v ktorých aktuálne žije 2,25 milióna obyvateľov a pracuje vyše 10 000 zamestnancov obecných úradov. Len doposiaľ spracoval informačný systém DCOM, ktorý združenie DEUS prevádzkuje, viac ako 5 mil. rozhodnutí a podaní.