Banskobystrický kraj plošne zakázal návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, dôvodom je pandémia COVID-19

Výnimka len pre negatívne PCR testy

Zmeny pre študentov

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Plošný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bude platiť od 29. septembra do odvolania. Na pondelkovom rokovaní o tom rozhodol Krízový štáb pri Úrade BBSK v reakcii na narastajúce čísla pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku. Župa o aktuálnych opatreniach informuje v tlačovej správe.„Riaditeľ zariadenia môže udeliť výnimku zo zákazu návštev v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. Výnimka sa ďalej udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu klienta v paliatívnom štádiu života – samozrejme pri zabezpečení všetkých opatrení a tak, aby sa návštevníci nestretli s inými klientmi zariadenia,“ povedala riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK Denisa Nincová.Riaditelia zariadení sociálnych služieb dostali pokyn, aby klientov poučili o obmedzení svojho pohybu a pobytu mimo zariadenia na nevyhnutné minimum a pri používaní všetkých ochranných prostriedkov.„Zvýšená pozornosť je venovaná monitorovaniu zdravotného stavu klientov a zamestnancov zariadení. Pri pobyte klientov v nemocnici budeme zdravotnícke zariadenia žiadať o vykonanie PCR testu pred ich prepustením. Ak takýto test nemocnice nevykonajú, klienta otestujeme pomocou dostupných rýchlotestov a umiestnime do karanténnej miestnosti na 14 dní,“ doplnila riaditeľka.Zmeny čakajú aj študentov, ktorí vykonávajú odbornú prax v zariadeniach sociálnych služieb. „Týchto študentov na prax vybavíme respirátormi FFP2 a rukavicami, aby sme v najväčšej možnej miere zabránili prípadnému prenosu ochorenia do zariadení. Študenti budú pred praxou tiež vypĺňať vyhlásenie o bezinfekčnosti, pričom prax v zariadeniach sociálnych služieb bude možná len pre školy nachádzajúce sa v zelených okresoch,“ doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK Miroslav Martiš.