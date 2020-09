Benefit pri 13. a 14. platoch zamestnanci ešte nestratia, tripartita si počká na Hegerov plán

Sociálny dialóg aj bez KOZ

Výpadok príjmov počas recesie

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh na zrušenie oslobodenia trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov by sa mal odsunúť na neskôr. Po pracovnom stretnutí sociálnych partnerov s ministrom práce a sociálnych vecí Milanom Krajniakom Sme rodina ) to na tlačovej besede uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Podľa neho by tento návrh mal počkať na obdobie, keď Ministerstvo financií SR v súlade s plánom obnovy pripraví zmeny v daňovom systéme. Tieto zmeny by podľa Machunku mali priniesť zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. "Malo by to ísť v jednom balíku," povedal.Prezident Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský upozornil na to, že zamestnanci na Slovensku získali v poslednom období určité benefity, ktoré treba zachovať. "Nedopustíme, aby tieto benefity zamestnanci stratili," povedal na tlačovej besede.Podľa neho ide o daňovo-odvodové zvýhodnenie pri vyplácaní trinásteho a štrnásteho platu alebo rekreačné poukazy. "Nie všetci ľudia majú na to, aby mohli cestovať po svete," povedal.Minister Krajniak pokračuje v sociálnom dialógu so sociálnymi partnermi aj bez Konfederácie odborových zväzov SR "Keďže z oficiálneho rokovania tripartity sa zástupcovia Konfederácie odborových zväzov ospravedlnili pre pracovné povinnosti, ale bol veľký záujem od všetkých sociálnych partnerov pokračovať v sociálnom dialógu, uskutočnilo sa stretnutie, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia konfederácie," povedal minister.V pondelok sa pritom malo uskutočniť riadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR . Rokovanie tripartity sa však muselo zrušiť, keďže pre neprítomnosť zástupcov KOZ nie je HSR uznášaniaschopná a nemôže prijímať závery z rokovania.Oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov sa má od začiatku budúceho roka zrušiť. Predpokladá to návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort práce a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka zrušenie výnimiek pri platení sociálnych odvodov, ktoré v minulom volebnom období presadil predseda SNS Andrej Danko, zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií.Vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu oslobodeného od sociálnych odvodov totiž podľa ministerstva práce zakladá v aktuálnom období ekonomickej recesie významný výpadok príjmov v rozpočet verejnej správy. Štrnáste platy majú byť oslobodené od sociálnych odvodov poslednýkrát v decembri tohto roka.Novela Zákonníka práce zaviedla od mája 2018 čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Trinásty plat bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od roku 2018, od dane z príjmov sa oslobodil vlani a od sociálnych odvodov sa mal oslobodiť až od roku 2021.Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od roku 2018, od dane z príjmov takisto od roku 2018 a od sociálnych odvodov sa oslobodil od minulého roku. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platia daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.