Banskobystrický kraj ponúka pomoc malým obciam v čerpaní eurofondov

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – Malé obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) už budú vďaka pomoci kraja schopné lepšie čerpať peniaze z vyhlásených výziev. S konkrétnymi otázkami sa môžu od mája obrátiť na sekciu prípravy a implementácie projektov v rámci Rozvojovej agentúry BBSK. Pomoc sa zameriava najmä na obce do 1000 obyvateľov. TASR o tom v utorok informovala Marcela Glevická, hovorkyňa BBSK, s tým, že obce zorientujú, z ktorých výziev môžu čerpať peniaze a na aké projekty, pomôžu im vypracovať žiadosti o nenávratný finančný príspevok a v prípade schválenia projektu prebrať jeho implementáciu.zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.Zo 406 obcí v BBSK, ktoré majú do 1000 obyvateľov, sa v práve prebiehajúcom programovom období 2014 - 2020 do vyhlásených výziev prihlásilo len 116 z nich, čo je menej ako tretina. Z približne 300 obcí s počtom obyvateľov do 500 sa do výziev prihlásilo iba 40 obcí a do 100 obyvateľov sa do eurofondových výziev nezapájajú vôbec. Úspešnosť projektov u malých obcí je na úrovni 48 percent.vysvetlil Michal Straka, projektový manažér sekcie prípravy a implementácie projektov Rozvojovej agentúry BBSK.Podľa neho ďalším dôvodom, prečo malé obce nečerpajú financie z eurofondov, je ich nedôvera v inštitúcie, ktoré sa im venujú, keďže viacerí nemajú pozitívne skúsenosti z minulosti.Projekt sa začal od tohto mesiaca, konzultácie pre obce sú bezplatné. V prípade záujmu o napísanie projektu obec zaplatí poplatok 400 eur, ktorý kryje personálne náklady na odborníka.