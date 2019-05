V Rusku sa konali vojenské prehliadky detí, zožali kritiku

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. mája (TASR) - Vo viacerých ruských mestách sa v utorok pri príležitosti blížiaceho sa Dňa víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny konali vojenské prehliadky za účasti žiakov základných a materských škôl. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy. Na sociálnych sieťach zábery z detských vojenských defilé vyvolali ostrú kritiku.Deti počas "vojenských prehliadok" pochodovali ulicami či námestiami svojich miest alebo na školskom dvore, pričom boli oblečené v uniformách zodpovedajúcich dobovým i súčasným rovnošatám príslušníkov rôznych typov vojsk ruskej armády. V rukách mali "hračkárske" zbrane. Do kroku si spievali známe vojnové a vlastenecké piesne z čias druhej svetovej vojny.Prehliadkam sa okrem predstaviteľov samospráv prizerali aj veteráni druhej svetovej vojny, dodalo Echo Moskvy, podľa ktorého niekde deti pri prehliadke počastovali "pravou vojenskou" kašou a čajom.Miestne samosprávy označili tieto detské vojenské prehliadky za súčasť výchovy k vlastenectvu. Tvrdia, že táto forma výučby sa údajne teší veľkému záujmu detí a má podporu aj ruského ministerstva obrany.Rodičia mnohých detí, ale najmä diskutéri na sociálnych sieťach detské vojenské prehliadky a militarizované sprievody školákov ostro kritizovali.Na sieti VKontakte a na Twitteri sa takéto akcie označovali za "obrovskú hanbu" a "posadnutosť víťazstvom za každú cenu". Jeden z diskutérov napísal, že takéto prehliadky "pripravujú ľudí od detstva na to, že sa stanú potravou pre delá". Bývalý primátor mesta Jekaterinburg na Urale, Jevgenij Rojzman, na Twitteri označil detské prehliadky za "vlastenecký pedofilizmus".Vedúca oddelenia školstva na radnici v Piatigorsku Nataľja Vasutinová podľa denníka Novaja gazeta však uviedla, že "čím skôr sa začne s vlasteneckým vzdelávaním, tým zdravšia bude spoločnosť". Vyhlásila, že nejde o hru, ale "o prejav našej vďaky, pamäti a hrdosti". Podľa jej názoru počet účastníkov prehliadky ukazuje, že "takéto formáty sú potrebné a žiadané".Rodičia už takí nadšení nie sú: Echo Moskvy citovalo známu moskovskú právničku Ľubov Soboľovú, ktorej sa v materskej škole, kam chodí jej dcéra, podarilo dosiahnuť, aby si deti aspoň nemuseli obliekať vojenskú uniformu na ranný nástup k Dňu víťazstva.Soboľová dodala, že na žiadosť rodičov materskej školy, kam chodí jej dcéra, jej vedenie nedávno z tzv. vlasteneckého kútika odstránilo portrét ruského prezidenta Vladimira Putina.Zábery z detskej vojenskej prehliadky v Piatigorsku komentovala pre denník Novaja gazeta aj šéfka výboru Štátnej dumy pre rodinu, ženy a deti Tamara Pletnevová, ktorá kritizovala účasť predškolákov.uviedla, pričom kritizovala medializáciu prípadu, ktorý je podľa nej ojedinelý. Uviedla, že by stačilo, keby deti položili kvety k pamätníkom obetí druhej svetovej vojny. "dodala.Rovnakého názoru je aj riaditeľka Ústavu rastovej fyziológie Mariana Bezrukichová, ktorá detské vojenské prehliadky označila za "príšernosť". Podľa jej názoru by úplne stačilo, keby deti kvetmi obdarovali veteránov a vypočuli si ich zážitky z vojny.Po tom, čo ruské médiá v utorok venovali pozornosť detskej vojenskej prehliadke v Piatigorsku, televízny kanál Dožď informoval, že z webovej stránky tamojšej mestskej rady odstránili fotografiu zobrazujúcu deti, ako držia v rukách hračkárske verzie americkej pušky M16.V mnohých ruských mestách vrátane Moskvy či Petrohradu sa v utorok konali aj generálne skúšky slávnostných vojenských prehliadok, ktoré sa tam uskutočnia 9. mája, keď sa v Rusku oslavuje Deň víťazstva nad fašizmom.