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26. júna 2026
Banskobystrický župan Ondrej Lunter predstavil volebný program a odštartoval kampaň – VIDEO, FOTO
Tagy: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Infraštruktúra Krajské voľby Regionálna ekonomika Sociálny štát Volebný program
Predvolebná kampaň v Banskobystrickom kraji dostáva jasné kontúry po tom, čo úradujúci župan spoločne s tímom kandidátov na poslancov zverejnil svoje hlavné priority pre rozvoj celého ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Predvolebná kampaň v Banskobystrickom kraji dostáva jasné kontúry po tom, čo úradujúci župan spoločne s tímom kandidátov na poslancov zverejnil svoje hlavné priority pre rozvoj celého regiónu.
Súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter vo štvrtok v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene predstavil svoj volebný program. Spolu s kandidátmi na poslancov krajského zastupiteľstva, ktorí program podporujú, zároveň oficiálne odštartoval oficiálnu volebnú kampaň pred jesennými krajskými voľbami. Informovala o tom Nikola Pivarčeková z Media tímu Ondreja Luntera.
„Nestojíme tu preto, aby sme sa schovávali za veľké mená a veľké príbehy minulosti. Sme tu preto, aby sme odpovedali na otázku, čo urobíme my. Aké riešenia prinesieme pre budúcnosť nášho kraja a ako ho pripravíme na výzvy, ktoré nás čakajú,“ uviedol Ondrej Lunter.
Hlavnou témou programu je pripravenosť na ekonomické a demografické zmeny, ktoré budú podľa Luntera najväčšou výzvou pre kraj na nadchádzajúce roky. Cieľom je zvýšiť sociálno-ekonomickú silu, konkurencieschopnosť a odolnosť Banskobystrického kraja. Program má tri základné body.
Tým prvým je Odolná regionálna ekonomika, teda podpora kvalitných pracovných príležitostí, inovácií, odborného vzdelávania, regionálneho podnikania, cestovného ruchu a energetickej sebestačnosti.
Ďalším je Skutočný sociálny štát – rozvoj zdravotníctva, sociálnych služieb a integrovanej starostlivosti s dôrazom na dostupnosť služieb pre všetkých obyvateľov kraja.
A tretím základným bodom je Moderná infraštruktúra, čo znamená investovanie do dopravnej infraštruktúry, verejnej dopravy a lepšieho prepojenia jednotlivých regiónov, aby miesto bydliska nerozhodovalo o kvalite života.
Ako informovala Pivarčeková, medzi kľúčové projekty patria vznik technologických centier pri modernizovaných školách, založenie prvého centra kreatívnych technológií TUMO v strednej Európe mimo hlavného mesta, rozšírenie podpory lokálnych producentov potravín, rozvoj cykloturistiky pod značkou Bajkobystrický kraj, vznik energetických agregačných centier pre samosprávy a nový model praktického vzdelávania pre mladých ľudí bez ukončeného stredoškolského vzdelania.
Ondrej Lunter podotkol, že program nadväzuje na výsledky z predchádzajúcich dvoch volebných období a slúži ako konkrétny plán ďalšieho rozvoja kraja. „Tento program nie je zoznamom sľubov. Je to plán, ako pripraviť náš kraj na budúcnosť. Ako zvýšiť jeho ekonomickú silu, sociálnu odolnosť a kvalitu života. Máme za sebou výsledky, na ktorých sa dá stavať, a tím ľudí, ktorí vedia tieto plány premeniť na konkrétne riešenia pre obyvateľov kraja,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Banskobystrický župan Ondrej Lunter predstavil volebný program a odštartoval kampaň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter vo štvrtok v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene predstavil svoj volebný program. Spolu s kandidátmi na poslancov krajského zastupiteľstva, ktorí program podporujú, zároveň oficiálne odštartoval oficiálnu volebnú kampaň pred jesennými krajskými voľbami. Informovala o tom Nikola Pivarčeková z Media tímu Ondreja Luntera.
„Nestojíme tu preto, aby sme sa schovávali za veľké mená a veľké príbehy minulosti. Sme tu preto, aby sme odpovedali na otázku, čo urobíme my. Aké riešenia prinesieme pre budúcnosť nášho kraja a ako ho pripravíme na výzvy, ktoré nás čakajú,“ uviedol Ondrej Lunter.
Hlavnou témou programu je pripravenosť na ekonomické a demografické zmeny, ktoré budú podľa Luntera najväčšou výzvou pre kraj na nadchádzajúce roky. Cieľom je zvýšiť sociálno-ekonomickú silu, konkurencieschopnosť a odolnosť Banskobystrického kraja. Program má tri základné body.
Tri základné body programu
Tým prvým je Odolná regionálna ekonomika, teda podpora kvalitných pracovných príležitostí, inovácií, odborného vzdelávania, regionálneho podnikania, cestovného ruchu a energetickej sebestačnosti.
Ďalším je Skutočný sociálny štát – rozvoj zdravotníctva, sociálnych služieb a integrovanej starostlivosti s dôrazom na dostupnosť služieb pre všetkých obyvateľov kraja.
A tretím základným bodom je Moderná infraštruktúra, čo znamená investovanie do dopravnej infraštruktúry, verejnej dopravy a lepšieho prepojenia jednotlivých regiónov, aby miesto bydliska nerozhodovalo o kvalite života.
Kľúčové projekty
Ako informovala Pivarčeková, medzi kľúčové projekty patria vznik technologických centier pri modernizovaných školách, založenie prvého centra kreatívnych technológií TUMO v strednej Európe mimo hlavného mesta, rozšírenie podpory lokálnych producentov potravín, rozvoj cykloturistiky pod značkou Bajkobystrický kraj, vznik energetických agregačných centier pre samosprávy a nový model praktického vzdelávania pre mladých ľudí bez ukončeného stredoškolského vzdelania.
Ondrej Lunter podotkol, že program nadväzuje na výsledky z predchádzajúcich dvoch volebných období a slúži ako konkrétny plán ďalšieho rozvoja kraja. „Tento program nie je zoznamom sľubov. Je to plán, ako pripraviť náš kraj na budúcnosť. Ako zvýšiť jeho ekonomickú silu, sociálnu odolnosť a kvalitu života. Máme za sebou výsledky, na ktorých sa dá stavať, a tím ľudí, ktorí vedia tieto plány premeniť na konkrétne riešenia pre obyvateľov kraja,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Banskobystrický župan Ondrej Lunter predstavil volebný program a odštartoval kampaň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Infraštruktúra Krajské voľby Regionálna ekonomika Sociálny štát Volebný program
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